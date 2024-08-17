Отведет ли Путин войска с Донетчины, чтобы спасти Курск: в Spiegel оценили ситуацию

Украина пошла на рискованный шаг, направив крайне необходимые на фронте военные части на выполнение операции в Курскую область РФ. Россия же отводить часть сил, задействованных в наступательной операции оккупантов на Донетчине, пока не спешит.

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Об этом говорится в материале Der Spiegel. Авторы публикации называют Курскую операцию Сил обороны следствием "смелости отчаяния" и добавляют, что в Киеве рассчитывают, что Москва вынуждена будет ослабить давление на востоке Украины, в частности, в районе Покровска.

Авторы материала считают риском, продиктованным "смелостью отчаяния" решения Киева начать операцию в Курской области. Ведь это отвлекло силы, которые могли бы усилить оборону в Донецкой области, в частности под Покровском. Там россияне, по оценкам издания, "с весны добились больших территориальных успехов", приблизившись к городу на расстояние порядка 10 км. Из-за этого, добавляет Der Spiegel, глава Покровской городской военной администрации уже призвал горожан эвакуироваться.

Есть у захватчиков продвижение и в направлении Торецка: там фиксируются первые разведывательные подразделения врага. Поселок же Нью-Йорк в пригороде, по оценкам издания, уже на 80% захвачен россиянами.

И именно для того, чтобы облегчить задачу защитникам Покровская и Торецка, Киев, пишет Der Spiegel, и решился на рискованную операцию на территории врага.

"Мы не можем позволить себе стоять на месте и воевать по российским правилам. Я только надеюсь, что у нас также есть план дальнейших действий, зависящий от ожидаемой реакции противника и учитывающий все риски", — цитирует издание киевского военного аналитика Николая Белескова.

Пока расчет на то, что Москва заберет часть сил из Донетчины, чтобы защитить Курск, похоже, не сработал: российский диктатор Владимир Путин перебрасывать войска для защиты территории РФ не спешит. Впрочем, как утверждает экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, надежда на то, что отвод произойдет, еще есть. Не исключено, что случится это еще до конца осени, пока погодные условия относительно благоприятны для ведения боевых действий.

"Каждый день промедления в любом случае усложняет освобождение территорий, это был горький урок, который мы, украинцы, должны были усвоить", – сказал Загороднюк в беседе с журналистами.

Напомним, ранее CNN сообщало, что Россия сняла с фронта в Украине несколько тысяч солдат для отражения атаки ВСУ на Курщину. Потенциально это может ослабить наступательные усилия РФ на украинской территории, однако ждать облегчения уже в ближайшее время все же не стоит.

Переброска части российских сил не означает, что диктатор Владимир Путин отказался от намерений оккупировать Донбасс и продолжать боевые действия на юге Украины, в частности, в Запорожской области. На оккупированных территориях Украины находятся сотни тысяч российских военных, поэтому переброска нескольких тысяч из них в Курскую область в краткосрочной перспективе вряд ли окажет значительное влияние.

В то же время, продолжает дальше CNN, Москва также пока, похоже, не бросает на Курщину свои "большие и лучше обученные" подразделения. Источники издания в западных разведках отмечают, что Россия в основном пытается укрепить оборону Курска неподготовленными призывниками из других частей РФ.