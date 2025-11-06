'Ответ россияне увидят на поле боя': морпехи отреагировали на удар баллистикой по собратьям Днепропетровщине

В 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского отреагировали на ракетный удар страны-агрессора по военнослужащим 1 ноября в Днепропетровской области. В частности, в 35-й ОБР выразили соболезнования семьям погибших, раненым – пожелали как можно быстрее выздороветь, а захватчикам пообещали месть.

Реакция бригады появилась на ее странице в Facebook только сейчас. Военные 35-й ОБР отмечают, что "проводят коммуникацию с родными и организационные процедуры по транспортировке погибших".

Что сказали в бригаде

Попытки страны-агрессора РФ манипулировать на трагедии, "якобы подразделение потеряло боеспособность, напрасны", отметили морпехи и пообещали оккупантам отомстить.

"Ответ от собратьев погибших россияне увидят на поле боя. За каждого павшего будет возмездие", – предупредили украинские защитники.

Также в 35-й ОБР призвали не забывать, кто вторгся на украинскую землю и, соответственно, виноват в гибели украинских военных и гражданских.

Отдельно в бригаде отметили, что "продолжают способствовать правоохранительным органам выяснять причины трагедии".

Что предшествовало

1 ноября военные российской оккупационной армии осуществили комбинированный ракетно-дроновой удар по нескольким общинам Днепропетровской области. В результате атаки были погибшие и раненые, как гражданские, так военнослужащие Вооруженных сил Украины, сообщила группировка войск "Восток".

Уже на следующий день было заявлено опроверках соблюдения требований руководства ВСУ по оповещению об опасности и организации размещения личного состава. Причем правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия, включая выполнение приказов главнокомандующего и Генерального штаба по безопасности военных и недопущению скопления людей на открытых территориях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГБР открыли досудебное расследование по факту гибели и ранения военнослужащих из-за обстрела в Днепропетровской области, где 1 ноября россияне ударили "по месту базирования украинских военных".

