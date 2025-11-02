Во время российских ударов по Днепропетровщине погибли военные: в ВСУ рассказали подробности

1 ноября военные российской оккупационной армии осуществили комбинированный ракетно-дроновой удар по нескольким общинах Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и раненые, среди них – военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает группировка войск "Восток". По состоянию на 2 ноября продолжаются проверки соблюдения требований руководства ВСУ по оповещению об опасности и организации размещения личного состава.

Правоохранители проверяют обстоятельства происшествия, включая выполнение приказов главнокомандующего и Генерального штаба по безопасности военных и недопущению скопления людей на открытых территориях.

Российская атака на Днепропетровскую область 1 ноября

Вечером оккупанты атаковали Самаровский район Днепропетровщины. На месте вспыхнул пожар. В результате обстрела погибли 4 человека, среди которых двое детей в возрасте 11 и 14 лет.

Затем Днепропетровскую область атаковали FPV-дроны и артиллерия. Под российским огнем оказались Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригорьевская громады.

В результате вражеских атак погибла еще одна женщина, другой мужчина получил травмы. Атака повредила частные дома, машины и инфраструктуру города.

