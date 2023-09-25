'Ответим России на каждый удар': Зеленский анонсировал месть за ракетный и дроновый обстрел Одесщины. Видео

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина ответит стране-агрессору России за каждый обстрел украинского города ракетами и ударными дронами. Он напомнил, что только для обстрела Одесской области прошлой ночью оккупанты использовали 33 воздушные цели, 30 из которых было сбито.

Об этом глава государства сказал в традиционном обращении к украинскому народу в конце 579-ого дня войны с Россией. Зеленский поблагодарил всех воинов Воздушных сил, зенитчиков и воинов мобильных огневых групп, которые каждый день и каждую ночь отбивают российские удары с неба (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что важно помнить, что каждая обезвреженная цель – это спасенная жизнь.

"И мы ответим России на каждый удар против наших городов и сел, против каждой украинской громады. И за Одессу, и за Берислав и Херсон, за Донецкую, Харьковскую, Сумскую области, за все наши регионы", – сказал президент.

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Зеленский напомнил о существенном усилении Сил обороны Украины – американские танки Abrams уже находятся на территории нашего государства. Сейчас они готовятся, чтобы усилить действия украинских воинов против оккупантов.

Также Украина работает для того, чтобы получить все необходимые нам вооруженные возможности. Это касается и западных истребителей F16 – идет подготовка пилотов и инфраструктуры, подчеркнул глава государства.

Он добавил, что это касается также дальнобойного оружия и средств ПВО – делается все, чтобы Украина могла делать больше для освобождения захваченных оккупантами территорий.

"Лучше всего – чтобы мы могли производить и ПВО, и другие передовые образцы оружия. Это безальтернативно. Чтобы обеспечить безопасность Украине. И мы будем производить, шаг за шагом построим все необходимые производства", – сказал он.

Президент добавил, что министр стратегпрома Александр Камышин доложил о подготовке первого Форума оборонных индустрий: уже есть более 160 компаний из 26 государств, которые будут участниками. Это Америка, Азия, Европа, Австралия.

"Производители полного спектра вооружений. Мы сделаем все, чтобы объединить мир ради создания нового и мощного арсенала для Украины и всех защитников международного права", – рассказал он.

Глава государства сегодня провел совещания по итогам визита в США и Канаду и встречам с лидерами государств-партнеров на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Все договоренности, которых мы достигли, каждую перспективу для Украины – все должны реализовать как можно быстрее. По каждому из направлений определяем конкретного чиновника, отвечающего за выполнение договоренностей. Оборона, политическое взаимодействие, усиление и очищение институтов, энергетика, восстановление", – сказал гарант.

Зеленский также провел совещание и с чиновниками и ОП по зерновому экспорту. Они скоординировали дальнейшие шаги и зафиксировали достигнутые результаты.

"Первое: Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна. Это полностью рационально. Второе: постепенно убираем эмоции по этой теме по большинству вопросов. Работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной, и Украина все для этого делает. Третье: я благодарен тем нашим партнерам, которые не допустили нарушений торговых правил Евросоюза и Соглашения об ассоциации, такой же конструктивной совместной работы, как и с Болгарией и Румынией, мы ожидаем от других стран-соседей. Евросоюз – это пространство для взаимопонимания и сотрудничества. Так и должно быть", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские ракетные удары по Одессе, которые враг совершил в ночь на 25 сентября, повлекли за собой значительные разрушения. Повреждены иностранные корабли, многие здания в районе порта, а также система доставки зерна от склада до причала вместе с грузовыми механизмами.

Всего по Украине было запущено 19 Shahed-136/131, 12 крылатых ракет "Калибр" и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Защитники неба сбили все дроны-камикадзе и 11 "Калибров".

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