Повреждены суда, ущерб может достичь сотен тысяч долларов: новые данные о последствиях атаки РФ на Одессу

Российские ракетные удары по Одессе, которые враг совершил в ночь на 25 сентября, вызвали значительные разрушения. Повреждены иностранные корабли, многие здания в районе порта, а также система доставки зерна от склада к причалу вместе с погрузочными механизмами.

Информацию об этом обнародовало местное издание "Думская". По данным журналистов, повреждения получили несколько судов, пришвартованных у причалов морвокзала.

Среди них были буксиры частной иностранной компании. "Степень повреждений сейчас выясняется, однако ущерб может составить сотни тысяч долларов", – сказано в сообщении.

На одном из причалов также стояло торговое судно, готовое к выходу в море. Небольшой балкер Comet, длиной 113 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн, находился в порту с начала полномасштабного вторжения РФ. Степень повреждений пока не известна.

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Один из прилетов, как заявили в "Думской", был по портовой инфраструктуре. Из-за этого уничтожен напольный склад зерна, где могло храниться до 40 тысяч тонн продукции. Повреждена система погрузки. Восстановить ее в короткие сроки будет очень сложно.

"Это значит, что, вероятно, одесский порт пока не сможет принимать балкеры и отгружать продовольствие", – предположили в СМИ.

Взрывная волна от прилета российского "Оникса" по отелю "Одесса" дошла до Приморского бульвара – повреждения получило здание гостиницы "Лондонская" и несколько соседних домов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Взрывы в Одессе ночью 25 сентября прогремели во время очередного массированного удара российских оккупантов. В направлении региона противник выпустил дроны, ракеты "Калибр" и "Оникс".

– Всего по Украине было запущено 19 Shahed-136/131, 12 крылатых ракет "Калибр" и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Защитники неба сбили все дроны-камикадзе и 11 "Калибров".

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