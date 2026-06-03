Отвлекают внимание: в ISW объяснили, что стоит за массированными атаками России на Украину

Массированной комбинированной атакой на Украину 2 июня Москва пыталась достичь двух целей. Прежде всего, агрессор надеялся нанести как можно больше разрушений на фоне сообщений о недостатке ракет-перехватчиков для Patriot.

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Не менее важной целью было и отвлечение внимания от неспособности России ни защитить свой глубокий тыл от украинских ударов, ни достичь успехов на поле боя. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Чего стремилась достичь Россия, устроив массированную атаку 2 июня

Российская атака 2 июня, направленная на Киев и ряд других украинских городов, оборвала жизни десятков людей и привела к ранениям более сотни гражданских. Этот массированный удар, считают аналитики, является частью схемы эскалации российских ударов по Киеву, направленных на то, чтобы воспользоваться нехваткой перехватчиков Patriot и отвлечь внимание от неспособности России защитить свой глубокий тыл от ударов дальнего действия Украины, а также от неудач российских войск на поле боя.

На этот раз Кремль попытался придать подобие "легитимности" новой террористической атаке. Перед ее началом российский диктатор Владимир Путин провел совещание с представителями блока безопасности РФ. Там он повторил заявления о том, что удар Украины в ночь на 22 мая по штаб-квартире российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" в оккупированном Старобельске Луганской области – это якобы удар исключительно по гражданскому объекту – и Украина должна за него ответить.

"Эстафету" перехватил представитель Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что Путин отдал приказы российским военным в связи с ударом по Старобельску после встречи 1 июня.

Этот же тезис подхватило и министерство обороны РФ, которое назвало атаку 2 июня "ответом" на удар по Старобельску. По версии так называемого оборонного ведомства, во время атаки якобы был поражен ряд военных и оборонно-промышленных объектов.

"Однако российские удары нанесли значительный ущерб гражданской и критически важной инфраструктуре и привели к большому количеству жертв среди гражданского населения", – опровергли ложь россиян в ISW.

Последнюю массированную атаку РФ аналитики назвали продолжением эскалации российских ударов после трехдневного "прекращения огня" 9-11 мая. Это короткое "перемирие", по выводам экспертов,"подчеркнуло неспособность России защитить свой глубокий тыл от украинских ударов, поскольку Путин был вынужден попросить Украину воздержаться от атак во время празднования Дня победы в Москве".

"Путин и другие российские чиновники угрожали нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, если Украина нанесет глубокие удары во время прекращения огня, и Россия с тех пор нарушила дух прекращения огня, постоянно нанося удары, которые непропорционально влияют на гражданское население в Киеве. Российские заявления о том, что недавние удары являются ответом на один удар по оккупированному Старобельску, пытаются скрыть реальность того, что Россия, очень вероятно, нанесла бы эти удары в любом случае", – опровергают в ISW абсурдный кремлевский тезис об "ударах возмездия" по Украине со стороны агрессора.

Аналитики добавили, что МО РФ недавно угрожало систематической серией ударов по Украине, поскольку российские ультранационалистические военные блогеры продолжают выражать разочарование отсутствием значительного ответа на удары Украины в глубокий тыл.

"Использование Россией кассетных боеприпасов и повторные ракетные удары, направленные на спасателей, продолжают демонстрировать российскую схему ударов, направленную на нанесение максимальных жертв среди гражданского населения и повреждения гражданской инфраструктуры. Путин использует массированные пакеты ударов по Киеву, пытаясь сломить волю Украины к борьбе, а также скрыть свою слабость, в частности свою неспособность защитить российскую территорию, включая столицу России, от глубоких ударов Украины. Он также пытается оправиться от стыда, связанного с необходимостью просить у Украины разрешения провести даже значительно сокращенный парад Победы 9 мая", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг массированно атаковал Киев ракетами и БпЛА. В столице погибли семь человек, 90 пострадали.

Также РФ атаковала Днепр. Там 16 человек погибли, 42 ранены, среди жертв есть дети.

После массированной атаки в ночь на 2 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина сумасшедшим. Он заявил, что российский диктатор "победил" жизни детей, жилые дома и поликлинику.

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