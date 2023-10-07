Падлюка из местных навела 'Искандер' на Грозу, враг готовит наступление. Интервью с Селезневым

Кафе в селе Гроза на Харьковщине, где погибло более 50 человек, было избрано в качестве наиболее значимой цели для российской ракеты "Искандер" не случайно. Удар 5 октября, очевидно, был нанесен при помощи наводчика, вероятно, местного жителя. Этот подлый теракт еще раз свидетельствует о том, что не время собираться большими группами, не время расслабляться, особенно, если место встречи находится в 50 километрах от зоны боевых действий.

Российская оккупационная армия активизировалась на Купянско-Лиманском направлении. Уничтожено четыре моста через реку Оскол. Текущая цель врага – разрушить логистику Сил обороны, выйти на левый берег реки и захватить часть Купянска. Судя из госбюджета страны-оккупанта России, в 2024 году соотношение сил и средств украинской и российской армии может быть 1:4 в пользу противника. И эту проблему надо решать уже сейчас. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– В сводке Генштаба за утро 6 октября говорится о том, что за прошедшие сутки враг совершил 3 ракетных атаки и 65 авиационных атак на Украину. В частности, 5 октября был нанесен удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине, в результате которого погибло более 50 человек. Одновременно Силы обороны продвинулись в районе Андреевки, Роботино и Вербового. По вашему мнению, что происходит сегодня? Пытается ли противник перехватить инициативу у нашей армии?

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– Что касается ситуации с населенным пунктом Гроза, то очевидно, что это нам наука на будущее. Даже расстояние 45-50 километров до линии боевого столкновения – это не повод расслабляться. Какая-то падлюка, возможно, из местных работала наводчиком, сообщила врагу, что в указанном месте в указанное время соберется огромное количество людей, которые будут участвовать в поминках по погибшему украинскому военнослужащему, и дала цель для нанесения ракетного удара.

Ключевой момент: война идет – не надо собираться, тем более, чтобы оплакивать наших погибших. Потому что сейчас это угроза разрушений и гибели людей, которые точно не заслуживали этого.

Ну а в том, что враг наш подлый, гадкий и использует любую возможность, чтобы ударить чем больнее, это очевидно. Россияне не так часто используют "Искандеры" – используют их именно для того, чтобы наносить удары по наиболее значимым целям.

Кстати, на Купянско-Лиманском направлении враг работает не только по нашим передовым рубежам и позициям, но и в глубине обороны. Уничтожено, как минимум, четыре моста через реку Оскол на этом направлении. С какой целью? Враг пытается разрушить нашу логистику. Наши инженерно-саперные подразделения наводят понтонно-мостовые переправы, но понятно, что их пропускная способность несколько ниже, нежели стационарных мостов.

Очевидно, для чего враг разносит нам мосты – он готовится к наступлению. Как мы говорили в минувший раз, оккупант делает проходы в своих минных полях, подтягивает бронетехнику к линии боевых столкновений. Уже вчера-позавчера (4-5 октября. – Ред.) начала появляться информация о том, что враг пытается атаковать и на Купянском, и на Лиманском направлении.

Он задействует подразделения той самой недосформированной 25-й армии. Там же действуют подразделения первой гвардейской танковой армии. То есть враг пытается давить. Пока что у него ничего не выходит, но ресурс он имеет. И не значит, что первые неудачи охладят его пыл. Скорее всего, такие атаки на этом участке фронта будут продолжаться и далее.

Ведь задача, стоящая перед группировкой оккупационных войск, действующих на этом участке фронта, остается очевидной – выход на левый берег реки Оскол и оккупация части населенного пункта Купянск, которая находится на восточном берегу реки.

В принципе, ситуация, которая сейчас наблюдается вдоль всей линии боевого столкновения, характеризуется двумя факторами: там, где украинская армия имеет ресурсы, силы, средства и возможности, она атакует. Там, где у нас таких возможностей нет, мы ведем оборонительные бои, потому как там атакует либо контратакует российская оккупационная армия.

Ситуация на поле боя достаточно динамичная. Ее перспективы напрямую зависят от ресурсных возможностей украинских Сил обороны. На самом деле, перспективы достаточно тревожные, потому как на следующий год военный бюджет России будет составлять примерно 30%. Это, как минимум, в 4 раза больше, нежели нынешний военный бюджет Украины с учетом поставок военно-технической помощи от наших западных партнеров.

Безусловно, соотношение 1:4 не в пользу Украины вряд ли может говорить о том, что мы можем иметь возможность хотя бы паритетного соотношения сил и средств. Враг будет иметь преимущество, причем, это преимущество будет кратным.

Но о том, во что это преимущество будет трансформировано на поле, говорить пока рано, потому как неизвестно, какие ресурсы у украинской армии будут на будущий год.

Мы видим, какие сложные внутриполитические процессы идут в США, как постепенно сворачиваются многие программы военно-технической помощи от наших западных партнеров. Услышат ли доводы и аргументы Владимира Зеленского, которые он озвучил во время встречи в Гранаде? Мы поймем это по итогам решений в части передачи военно-технических средств для нужд украинской армии в ближайшее время.

Вообще, думаю, до конца ноября у нас уже будет четко очерчена ситуация – чего можно ожидать в рамках нашего наступления, в рамках действий российской оккупационной армии, и к чему мы в конце концов придем. При этом ключевой фактор – это ресурс.

– По поводу тревожных перспектив и кратного преимущества врага, о которых вы сказали. Практически сразу после вражеского удара по Грозе экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Германию разблокировать поставки Украине ракет Taurus. Одновременно мы видим, что вопрос с поставками Украине ракет ATACMS, к сожалению, завис. Также пока не понятно, какое именно вооружение получит Украина в комплекте с истребителями F-16. С другой стороны, мы понимаем, о какой военной российской технике может идти речь – это не современные образцы. Каков ваш прогноз в отношении поставок Украине вооружений – до конца текущего года и, возможно, в начале следующего?

– Заявление Бена Уоллеса, как минимум, удивительно. Почему бывший министр обороны Объединенного Королевства начинает нарезать задачи правительству Германии? Не логичнее ли ему адресовать эти заявления правительству Риши Сунака, а не своим бывшим немецким коллегам? Ведь каждый отвечает за ту сферу деятельности, к которой имеет непосредственное отношение.

Что касается ресурсов, то я бы не стал недооценивать российский оборонно-промышленный комплекс, потому как львиная доля ресурсных возможностей, которые российская оборонка получит в результате формирования бюджета 2024 года, позволит им производить те же ракеты морского базирования "Калибр", авиационного базирования Х-101, Х-555, иные комплексы, которые создадут нам немало проблем.

Российская система радиоэлектронной борьбы является очень серьезным фактором, который создает проблемы для украинской армии. А российские системы дронов-камикадзе и разведывательных дронов также создают немало проблем. В этом направлении Россия весьма преуспевает.

Поэтому нам уже здесь и сейчас нужно думать о том, как минимизировать последствия применения врагом систем радиоэлектронной борьбы и дронов.

По поводу наших ресурсов крайне сложно что-либо прогнозировать, потому что у нас нет четкого понимания того, что, когда и в каких количествах нам передадут западные партнеры. Ближайший "Рамштайн" 10 октября. Возможно, по его итогам появится хоть какая-то ясность. Потому как по итогам пятнадцатого "Рамштайна", кроме кейсовой военно-технической помощи от наших балтийских и немецких партнеров, более никакой внятной информации не звучало.

Сейчас анонсируется помощь от правительства США. Вроде бы у него в загашниках есть порядка 5 миллиардов долларов для обеспечения текущих нужд украинской армии. Но с учетом уровня запросов – а это и системы ПВО для защиты наших объектов энергетической инфраструктуры, это и боеприпасы, и бронетехника, и вооружения – все это нужно. С одной стороны, 5 миллиардов – это большая сумма. С другой, очевидно, что этот транш не будет реализован одномоментно.

Мы также должны понимать, что запросы украинской армии достаточно высоки, как минимум, в части применения артиллерийских боеприпасов. Мы используем их настолько интенсивно, что наши запасы быстро выхолащиваются, а значит, необходимы все новые и новые партии, и это критически важно. Нынешняя война является войной артиллерии. А значит, нам нужны и артиллерийские системы, и боеприпасы к ним в огромных количествах.