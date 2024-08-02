'Панически боятся высадки десанта': оккупанты вырубают деревья в Крыму для строительства фортификаций

Во временно оккупированном Крыму началась массовая вырубка деревьев для постройки фортификационных сооружений на побережье полуострова. Российские захватчики панически боятся высадки десанта.

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Об этом сообщают активисты движения "Желтая Лента". Местные жители неоднократно видели грузовики, заполненные бревенчатыми деревьями, которые направлялись к позициям оккупантов.

Российские оккупанты панически боятся высадки украинского десанта и пытаются укрепить свои позиции любыми средствами. Строительство фортификационных сооружений за счет вырубки деревьев является их стратегией обороны.

"Рашисты панически боятся высадки украинского десанта и пытаются укрепить свои позиции любой ценой", - подчеркнули активисты.

Стоит отметить, что вырубка деревьев на побережье может иметь серьезные экологические последствия.

Напомним, ранее украинские и проукраинские партизаны по движению сопротивления "Атеш" выследили зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300 в Гагаринском муниципальном округе в Севастополе. Объекты комплекса расположены в парковой зоне Севастополя "Черноморское подворье".

Также партизаны "Атеш" провели разведку территории Казанского порохового завода в России. Агенты несколько дней изучали враждебное оборонно-промышленное предприятие, охраняемое росгвардейцами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Иркутской области России участники "Атеша" разведали предприятие, работающее на военно-промышленный комплекс страны-агрессора. Речь идет о заводе полимеров, который россияне прикрыли антидроновой защитой.

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