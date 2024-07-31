Украинские и проукраинские партизаны по движению сопротивления "Атеш" выследили зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300 в Гагаринском муниципальном округе в Севастополе. Объекты комплекса расположены в парковой зоне Севастополя "Черноморское подворье".

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Как отметили партизаны, они увидели ракетный комплекс, РЛС и несколько комплексов С-300. Все это было "плохо замаскировано оккупантами".

"Интересно, что решисты не побоялись на открытой местности развернуть целый комплекс", – отметили партизаны.

Судя по их фотографиям, о "плохой маскировке" – это еще очень мягко сказано. Кроме того, военные развертывания в гуще гражданских – обычная практика окупантов. Захватчики не маскируются, а прикрываются мирными людьми.

"Информация давно передана Силам обороны Украины", - добавили партизаны и указали точные координаты объектов: 44.544286, 33.431544, 44.544927777777772, 33.43197777777744 4 .23344.

Все эти координаты соответствуют туристическим пешим маршрутам парка "Черноморское подворье".

Правда, российские военные преступники утверждают, что системы С-300 вообще никогда не маскируют, потому что это невозможно. А для маскировки компонентов системы С-300 применяются так называемые "демаскирующие полномасштабные надувные макеты". Они оборудованы дополнительными устройствами имитации электромагнитного излучения в инфракрасном и радиодиапазонах.

Также партизаны "Атеш" провели разведку территории Казанского порохового завода в России. Агенты несколько дней изучали враждебное оборонно-промышленное предприятие, охраняемое росгвардейцами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Иркутской области России участники "Атеша" разведали предприятие, работающее на военно-промышленный комплекс страны-агрессора. Речь идет о заводе полимеров, который россияне прикрыли антидроновой защитой.

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