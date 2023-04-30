Папа Римский в Венгрии снова помолился за украинский и российский народы, и призвал 'творить мир'

Папа Римский Франциск во время чтения молитвы "Царица небесная" по окончании Мессы в Будапеште на площади Лайоша Кошута упомянул о войне в Украине. В очередной раз он помолился за украинцев, которые ежедневно погибают от рук российских оккупантов и за россиян, которые ведут геноцидную кровавую войну.

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По мнению Папы Римского, лидеры наций должны созидать мир. Об этом сообщает сайт Vatican News.

Во время чтения молитвы Франциск заявил, что российский народ якобы страдает так само, как украинцы, на дома которых ежедневно сбрасывают ракеты и бомбы.

Также Папа Римский выдал, что лидеры наций должны творить мир, чтобы не передавать будущим поколениям войну. Более того, он заявил, что народы должны чувствовать себя "братьями", а не отгораживаться стенами.

"Пресвятая Дева, обрати Свой взор на народы, которые больше всего страдают. Особенно призри на истерзанный украинский народ и на российский народ, посвященные Тебе. Ты – Царица мира, всели в сердца людей и лидеров наций желание созидать мир, чтобы передать молодым поколениям будущее надежды, а не войны; будущее, полное колыбелей, а не могил; мир, в котором все чувствуют себя братьями, а не отгораживаются стенами", – заявил Папа Римский.

Напомним, Папа Римский Франциск 16 апреля поздравил христиан восточного обряда с Пасхой. Он отметил, что в это время "войны продолжаются и сеют смерть", и помолился за мир. Папа "обратил свои мысли, в частности, к русским и украинцам с молитвами о том, чтобы Господь помог им помириться".

Ранее сообщалось, что Ватикан в преддверии католической Пасхи организовал Крестное шествие у стен Колизея в Риме, приобщив к событию "голоса мира" – сведения верующих из земель, "раненых бомбами, ракетами, обстрелами или убийственной ненавистью". О трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, рассказали в том числе двое подростков из Украины и России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел Украины пристыдили Ватикан за циничную акцию с подростками из Мариуполя и страны-террориста России. Отмечается, что нельзя поставить знак равенства между страдающей Украиной и РФ, которая наносит эти страдания.

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