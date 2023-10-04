Папу с фронта не дождались трое детей: в боях за Украину погиб 25-летний воин с Херсонщины. Фото

В Донецкой области, защищая Украину, погиб уроженец Херсонщины Максим Дяченко. Свой последний бой 25-летний воин принял еще 16 сентября, однако до 1 октября считался пропавшим без вести.

У Максима остались жена и трое маленьких детей. Трагическое известие сообщили в Кочубеевской сельской военной администрации.

"Жгучая боль и горькая печаль войны черным крылом снова коснулась нашей громады. 16 сентября 2023 года в бою на Донетчине погиб житель села Заградовка, военнослужащий 129 бригады ТрО подразделения "Арей" УДА Максим Дяченко, который с оружием в руках освобождал родную землю от рашистов", – отмечено в сообщении.

В течение двух недель после гибели Максима считали без вести пропавшим. Его родные надеялись, что воину удалось выжить. Однако сбыться надеждам было не суждено: 1 октября тело Максима его побратимы смогли забрать с поля боя.

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Родился Максим Витальевич Дяченко 5 июня 1998 года в Олешках, ныне оккупированных российскими захватчиками. После окончания школы работал сварщиком на одном из предприятий Херсона.

С августа Максим оставил свою мирную профессию, надел военную форму и пошел освобождать родную землю.

"Ему было всего 25 лет. Максим недолгое время проживал у нас, но оставил после себя только самые лучшие воспоминания. Хороший, отзывчивый, безотказный, всегда приходил на помощь. Это большая потеря для всех односельчан, для всей громады. У Максима осталась жена с тремя маленькими детьми. Украина потеряла еще одного Героя, семья потеряла дорогого человека. Искренне соболезнуем непоправимому горю близких, с благодарностью склоняем голову перед подвигом воина. Вечная память", – отметили в Кочубеевской СВА.

В последний путь Максима Дьяченко проведут 5 октября. Прощание и похороны состоятся в селе Заградовка на улице Украинской, 4, в 13:00.

"Просим отложить свои повседневные дела и достойно встретить Героя", – призвали в Кочубеевской СВА.

Напомним, накануне, 2 октября, в Херсоне простились с добровольцем с позывным "Музыкант". 35-летний херсонец Александр Юров играл в симфоническом оркестре и преподавал в одной из херсонских музыкальных школ. Он добровольцем ушел на фронт и 28 сентября принял свой последний бой.