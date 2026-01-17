'Параллельная реальность': Z-блогеры разнесли ложь российского командования о 'захвате' Купянска – ISW

Российское военное командование продолжает уверять, что оккупационные силы "контролируют" Купянск на Харьковщине и "пресекают попытки ВСУ прорваться" в город. Такая оторванность от реальности возмутила даже Z-блогеров.

Пропагандисты, горячо поддерживающие агрессию РФ против Украины, наперегонки критикуют должностных лиц минобороны РФ и российских генералов и рассказывают, что на самом деле происходит в районе Купянска и чего уже стоила российской армии "победная" ложь. Подробности раскрыли в Институте изучения войны (ISW).

Российское военное командование до сих пор "контролирует" Купянск

Российское военное командование вопреки ситуации на поле боя продолжает утверждать, что Купянск якобы находится под контролем войск РФ, которые полностью не контролировали этот город ни одного дня после его освобождения в 2022 году.

В очередной раз соответствующие заявления прозвучали 16 января, когда российский министр обороны Андрей Белоусов прибыл с инспекцией на командный пункт группировки войск "Запад" ВС РФ и заслушал доклад командующего группировки, генерал-полковника Сергея Кузовлева.

В своем докладе Кузовлев утверждал, что российские войска на Купянском направлении якобы захватили Кучеровку (к востоку от Купянска), Подолы и Куриловку (к юго-востоку от Купянска) в декабре 2025 года. Белоусов переспросил, зачищают ли российские войска Купянск, на что получил ответ, что оккупанты "контролируют все районы" этого города, а попытки украинских сил отбить его были "неудачными".

Этим заявлениям о "российском контроле" над Купянском предшествовали аналогичные заверения начальника российского генштаба Валерия Герасимова от 15 января: он утверждал, что Купянск россияне захватили, а на подходе – "освобождение" расположенного южнее Купянска-Узлового.

"Высокопоставленные российские командиры с ноября 2025 года обнародуют подобные преувеличения относительно Купянска. Однако украинские войска освободили большую часть Купянска и окружающей территории. ISW продолжает считать, что российское военное командование придерживается своих ложных заявлений о захвате Купянска, несмотря на многочисленные визуальные доказательства и сообщения Украины и России об обратном", – прокомментировали в Институте изучения войны упрямые утверждения российского генералитета относительно Купянска.

Ложь минобороны возмутила даже Z-блогеров

В отличие от аналитиков, в среде Z-блогеров слов для комментирования столь оторванных от реальности заявлений не подбирали. Сразу ряд "военкоров" и представителей "лагеря войны" в РФ, включая одного блогера, связанного с Кремлем, и нескольких провоенных ультранационалистических "лидеров мнений" взялись опровергать ложные заявления российского военного командования о Купянске и соседних населенных пунктах.

Российские Z-блогеры отрицали, что российские войска контролируют Купянск, Купянск-Узловой, Подолы, Куриловку и Петропавловку (к востоку от Купянска), некоторые из них описывали российское присутствие в Купянске как "несколько очагов обороны" и "локализованную оборону".

Связанный с Кремлем блогер заявил, что существуют видеодоказательства, свидетельствующие об украинском присутствии в Купянске и Купянске-Узловом. Он утверждал, что на кадрах, сделанных примерно неделю назад (ориентировочно 9 января), видно, как российская артиллерия продолжает обстреливать Подолы – населенный пункт, который в минобороны РФ "полностью освободили" еще 4 января.

Пропагандист заявил, что российская группировка войск "Запад" "не спешит" прекращать присылать "приукрашенные" отчеты руководству, о чем, по его мнению, красноречиво свидетельствует встреча Белоусова с Кузовлевым и прозвучавшие на ней утверждения.

Связанный с российской группировкой войск "Запад" Z-блогер заявил, что в изложенной Герасимовым версии "параллельной реальности" не было ни слова упоминания об оккупантах, попавших в окружение в Купянске и "державшихся дольше, чем кто-то мог ожидать" – и до которых другие российские силы не могут добраться.

Блогер отметил, что лишь "горстка" российских оккупантов смогла дойти до Купянска-Узлового, но украинские войска уже уничтожили их.

Он также заявил, что группа российских военнослужащих снимала видео с поднятием флага в Купянске-Узловом (чтобы подтвердить ложные заявления российских чиновников о его захвате в ближайшее время), но украинские войска нанесли удар по оккупантам.

Z-блогер утверждал, что российские войска лишь недавно достигли Петропавловки и Подолов, но не смогли получить контроль над населенными пунктами, несмотря на заявления министерства обороны России о том, что российские войска захватили их по состоянию на 21 ноября и 4 января соответственно.

Еще один российский военный блогер, реагируя на встречу Белоусова 16 января, заявил, что заявления о российском контроле над Купянском "не только неточны", но и "даже близко не отражают реальной ситуации на местах", поскольку российские войска не контролировали Купянск "ни одного дня".

Российские "военные блогеры" широко жаловались на повторяющиеся "провалы" в этом районе и критиковали практику отправки "хороших отчетов" высшему руководству о якобы российских продвижениях. Сторонников войны против Украины возмущает, что привычка группировки "Запад" безосновательно заявлять о продвижении приводит к недостаточным российским контрмерам против украинского наступления, высоким потерям "сотнями", трудностям в координации подразделений и "жестоким" нападениям.

Зачем Москва придумывает несуществующие "победы"

Аналитики отметили, что российское военное командование продемонстрировало четкую тенденцию публичного представления ложной информации о поле боя в рамках более широких усилий когнитивной войны, направленной на влияние на принятие решений США относительно текущих мирных переговоров.

"Эти заявления Кремля направлены на распространение ложного нарратива о том, что победа России в Украине неизбежна, и на убеждение Украины и Запада в том, что Украина должна принять требования России сейчас из-за страха будущих российских наступлений или прорывов. Купянск стал особой точкой невралгии для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реалии поля боя в этом районе подорвут нарративы о военной доблести России, которые пытались распространять Путин и высокопоставленные российские военные командиры", – говорится в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по оценкам ISW, недавно украинские войска продвинулись вблизи Купянска, Славянска и на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. А вот россияне имели успехи в районе Покровска.

