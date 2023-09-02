'Паранойя – друг солдата': гранатометчик рассказал, как выжить на 'нуле' под ударами дронов

Новым вызовом для пехоты на фронте в нынешней войне является применение беспилотников по обе стороны баррикад. Чтобы выжить под постоянным наблюдением и прицелом вражеских дронов, солдат должен менять тактику, и вести себя так, как возможно, никогда не делал бы в реальной жизни.

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И главное, помнить, что паранойя – это друг, отпускать ее нельзя. Советами, как выжить на "нуле" под ударами дронов стрелок-гранатометчик 241 отдельной бригады ТРО ВСУ Евгений Шибалов в статье на ZN.UA.

Прогноз погоды. В первую очередь он призвал военных тщательно следить за прогнозами погоды. Следует учитывать, что камеры дронов плохо видят контрастные перепады света. Если на улице ясный солнечный день – надо прятаться в тенях. И не выходить из сумерек без насущных нужд. В дождь БПЛА не летают. А вот самая плохая погода для них – температура около нуля и высокая влажность. В таких условиях дроны обмерзают и падают.

Идеальная погода для наблюдения, по словам бойца, – облачная, сухая и умеренно теплая.

Минимум движений. Солдат должен помнить, что каждое излишнее движение на войне – это смерть, поскольку камера дрона видит их лучше всего. Услышав или увидев вражеский дрон, нужно замереть в укрытии.

Маскировка. Шибалов заметил, что современный камуфляж дает вполне приличную маскировку. Но он должно быть однообразным, потому что, например, штаны мультикам и пиксельная куртка – плохое сочетание.

Не поднимайте лицо вверх – оператор дрона увидит его гарантированно. Вообще открытых участков тела у бойца на передовой быть не может. Маска-подшлемник, закрытые тактические перчатки, защитные очки – всего этого не снимать даже в жаркую жару.

Отсутствие мусора. Военный рассказал о случае, когда спрятанную в лесу вражескую позицию показал солнечный отблеск на пластиковой бутылке из-под воды. Оператор дрона заметил ее с расстояния 5 км.

Животные на позициях. Несмотря множество видео в соцсетях, где военные заботятся, например, о собаках на передовой, делать это опасно. Ведь, если есть животное, есть и тот, кто его кормит. И враг рано или поздно его выследит.

Накатанные пути на бездорожье. Шибалов посоветовал не лениться и найти несколько маршрутов для перевозки. В идеале вообще не повторять свой путь между двумя точками. В общем, боец призвал ждать опасности всегда.

"Если не знаешь точно, висит ли над тобой вражеский дрон, – исходи из того, что он там есть. Все время чувствуй, как у тебя на затылке висит, уцепившись коготками, маленький зверек. Это твоя паранойя, она всегда должна быть с тобой", – поделился он советом одного из своих инструкторов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские защитники в скором времени получат антидронные комплексы Slinger производства австралийской компании Electro Optic Systems. В течение трех недель эта компания проводила испытания систем в районе близ Сиднея.

– Украина производит собственные беспилотники в противовес российским "Ланцетам". Сегодня уже около 40 компаний могут официально продавать дроны государству, в то время как в прошлом году их было всего 7. Всего в нашей стране работает около 200 компаний по разработке БПЛА.

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