ВСУ получат антидронные системы Slinger от австралийской компании Electro Optic Systems: как они работают. Видео

Украинские защитники в скором времени получат антидронные комплексы Slinger производства австралийской компании Electro Optic Systems. В течение трех недель эта компания проводила испытания систем в районе возле Сиднея.

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Так, в сети появилось видео испытаний Slinger, на котором посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко лично руководил комплексом. В частности, он сам произвел несколько выстрелов из системы.

Отметим, этот комплекс построен на основе 30 мм пушки M230LF и 7,62 мм пулемета MAG58 и устанавливается на пикапе GMC Denali.

Также она оборудована тепловизионными и ночными прицелами и предназначена для поражения транспортных средств и других воздушных целей, таких как вертолеты, с помощью 30-мм пушки M230LF. M230LF способна вести огонь как одиночными выстрелами, так и в режиме 100 или 200 выстрелов в минуту.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, антидроновые системы Slinger способны сбивать вертолеты и "Шахеды". В частности, Slinger способен противодействовать многим целям, включая дешевые дроны-разведчики, сообщающие о передвижении войск в режиме реального времени, импровизированные дроны-камикадзе, оснащенные небольшими взрывными устройствами, такими как иранские Shahed-136, которые широко используют российские войска.

Ранее сообщалось, что Норвегия передаст Силам обороны Украины еще 1000 микродронов типа Black Hornet. Это очень маленькие разведывательные беспилотники, одни из самых современных в мире, позволяющие наблюдать за противником не только из камеры, но и через тепловизор.

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