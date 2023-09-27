Парламент Болгарии согласовал передачу Украине неисправных ракет к С-300: голосовали за закрытыми дверями

27 сентября парламент Болгарии после трехчасовых дебатов поддержал решение о передаче Украине неисправных ракет С-300 в качестве военной помощи. Заседание проходило в закрытом режиме, а решение депутатов стало одним из самых неординарных в истории государственного органа.

Теперь Украина имеет возможность отремонтировать боеголовки и обеспечить ими свой арсенал. Об этом сообщило издание SohiaGlobe.

Инициативу поддержали депутаты от партий "Мы продолжаем перемены в демократической Болгарии" и "Движение за права и свободы", а прокремлевская сила "Возраждане" категорически выступала против, обосновывая это тем, что передача поломанных ракет каким-то образом ослабит оборону страны.

"Количество ракет, которые будут предоставлены Украине, минимально и никоим образом не поставит под угрозу боеготовность болгарской армии. Дополнительным преимуществом было то, что для болгарских военнослужащих был исключен риск хранения таких непригодных боеприпасов", – рассказал журналистам глава парламентского комитета по обороне Христо Гаджев.

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Напомним, передача дефектных С-300 парламентом Болгарии было инициировано Киевом, который заверил, что способен провести ремонт снарядов. У Софии таких мощностей нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, после переговоров президента Зеленского с его болгарским коллегой Денковым, союзническое государство заявило о предоставлении украинской армии 100 единиц бронированной техники.

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