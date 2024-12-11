Парламент Канады одобрил выделение около $600 млн на военную помощь Украине: что известно

Канада выделила на военную помощь Украине около 600 млн долларов. Средства направят на "боеприпасы, обучение и другие средства, необходимые украинцам для победы".

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Кроме того, канадский парламент утвердил выделение около 35 млн долларов на разминирование и усиление киберустойчивости Украины. Об этом сообщил корреспондент "Укринформа", добавив, что решение Палаты общин еще должен утвердить Сенат Канады.

"Палата общин парламента Канады утвердила выделение 764 млн канадских долларов (около 587 млн долларов США) на военную помощь Украине. Эти средства включены в крупный бюджетный документ, одобрение которого позволит правительству дополнительно расходовать 21 млрд канадских долларов на разные цели, в том числе национальную оборону ", – отмечено в сообщении.

Министр обороны Канады Билл Блэр объяснил: выделенные средства направят на "боеприпасы, обучение и другие средства, необходимые украинцам для победы".

Позаботились в канадском парламенте и о финансовой помощи Украине.

"В документ также включены 400 млн канадских долларов (около 307 млн долларов США) на финансовую помощь Украине, которая выделяется со специального счета МВФ", – пишет "Укринформ".

Также предусмотрено направление 45 млн. канадских долларов (около 35 млн. долларов США) на "гуманитарное разминирование и укрепление кибернетической устойчивости в Украине".

Решение об увеличении расходов Палата общин одобрила в последний отведенный для этого законом день. Причиной промедления стала позиция оппозиционной действующему правительству Консервативной партии, голосовавшей против утверждения дополнительных расходов.

Решение пока не вступило в силу, впереди – рассмотрение принятого Палатой общин документа в Сенате Канады. Он соберется для этого в ближайшее время.

Напомним, на днях стало известно, что Канада планирует передать Украине часть запрещенного Оттавой огнестрельного оружия. Под запретом в этой стране – почти две тысячи марок и моделей огнестрельного оружия. Речь идет о тех видах вооружений, которые, как выразился министр обороны Канады, "должны быть на поле боя, а не в руках охотников".

А в конце ноября Канада доставила в Украину обещанную батарею NASAMS. Это поможет усилить украинскую систему противовоздушной обороны на фоне практически непрерывных воздушных атак России.