Шаг к победе: Канада планирует передать Украине часть запрещенного огнестрельного оружия

Правительство Канады обсуждает с Украиной возможность отправить Силам обороны страны часть огнестрельного оружия, на использование которого Оттава наложила запрет. Там отметили, что каждая военная помощь Киеву – это шаг к победе над российскими оккупационными войсками.

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Об этом пишет АР. Министр обороны Билл Блэр сказал, что Канада обратилась к украинским властям, которые выразили заинтересованность в некоторых единицах оружия.

"Каждая помощь, которую мы можем предложить украинцам, – это шаг к их победе", – сказал Блэр.

В четверг правительство Канады объявило, что запрещает еще 324 вида огнестрельного оружия. По словам министра общественной безопасности Доминика Леблана, эти виды вооружений должны быть на поле боя, а не в руках охотников.

Таким образом число марок и моделей огнестрельного оружия, которые запрещены в Канаде, возросло до почти 2 тысяч. В мае 2020 года было запрещено еще 1500 видов.

AP пишет, что перечень запрещенного огнестрельного оружия в Канаде решили расширить из-за беспокойства общественности о том, что первый запрет не учел многие штурмовые виды оружия.

"Это означает, что это огнестрельное оружие больше нельзя использовать", – сказал Леблан.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Канады Билл Блэр в конце ноября заявил, что его страна уже передала Украине систему противовоздушной обороны NASAMS. Ее заказали у США еще в 2023 году.

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