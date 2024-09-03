Парламент Румынии окончательно одобрил передачу Украине системы Patriot: остался последний шаг

Обе палаты парламента Румынии одобрили законопроект, предусматривающий предоставление Украине системы Patriot. Теперь остается последний шаг, который должен сделать президент Румынии Клаус Йоханнис – подписать этот документ.

Об этом сообщила Reuters. Отмечается, что после того как Клаус Йоханнис подпишет законопроект, правительство Румынии издаст указ о передаче Украине этой системы ПВО.

Правительство направило законопроект о передаче Patriot в парламент в понедельник, 2 сентября. Его одобрил Сенат (верхняя палата парламента Румынии). А сегодня, 3 сентября, документ был одобрен нижней палатой.

Румыния решила передать Киеву одну из двух действующих систем Patriot – одну из пяти стратегических единиц противовоздушной обороны, которые страны НАТО пообещали Киеву при условии, что союзники предоставит Румынии другую систему Patriot взамен.

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В 2017 году Румыния подписала с США соглашение о покупке 7 систем Patriot на общую сумму 4 миллиарда долларов, что стало ее крупнейшим контрактом на вооружение. Эти системы ПВО начали поставлять в страну в 2020 году. В настоящее время Румыния имеет четыре батареи ЗРК Patriot PAC-3, 2 из них – в эксплуатации.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине очень важно иметь достаточное количество ПВО. Партнеры до сих пор не предоставили нам все обещанные системы Patriot. Поэтому глава МИД обратился в страны ЕС с призывом передать военную помощь.

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