Парламент Швеции поддержал передачу Украине танков Leopard 2 и артиллерийских установок Archer

Парламент Швеции поддержал передачу Украине танков и гаубиц. Риксдаг разрешил правительству принимать решения по военному оборудованию для Киева.

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Об этом парламент Швеции сообщил на своем официальном портале. Отмечается, что Риксдаг одобрил предложение о предоставлении правительству страны права принимать решение о безвозмездной передаче военной техники Украине.

Речь идет о танках Leopard 2, 155-мм самоходных артиллерийских установках типа Archer Artillery System, а также боеприпасах.

Предложение было внесено в дополнительные изменения в бюджет страны на 2023 год. Своим разрешением Риксдаг дает правительству право принять решение о предоставлении Украине военного оборудования на максимальную сумму 6,2 миллиарда шведских крон.

Кроме того, правительство может принять решение о продаже 14 САУ Archer Великобритании, ранее подарившей Украине артиллерийские установки этого типа. Помощь Украине будет частично профинансирована за счет доходов от этой продажи.

Правительство считает, что предоставлять Украине военную технику – в интересах Швеции.

Archer – шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка с восьмиметровыми пушечными стволами, устанавливаемая на грузовики или самосвалы. Ее называют лучшей в мире гаубицей.

Базой САУ Archer является модернизированный грузовик Volvo A30D 6×6 с дизельным двигателем на 340 лошадиных сил, способный развивать скорость на шоссе до 65 км/ч, преодолевать препятствия высотой до 0,5 метра, рвы глубиной до 0,9 метра и форсировать. глубиной до 1,2 метра.

Полностью бронированные двигатель и кабина на четыре члена экипажа защищают от обстрелов калибром 7,62 мм. Также шасси может выдерживать взрыв до 6 кг взрывчатки (Level 2 STANAG 4569) и продолжать движение, даже если все колеса будут пробиты.

Боевой расчет состоит из четырех человек, но при необходимости полностью автоматизированная система управления огнем позволяет справиться с боевым применением комплекса двум людям.

Каждая САУ Archer сопровождается машиной перезаряжания. Пополнение боекомплекта занимает 8 минут. Максимальная дальность – 30 км обычными снарядами, 40 км – снарядами с донным газогенератором и 60 км – управляемыми снарядами Excalibur. Теоретически САУ может стрелять любым снарядом калибра 155 мм, поскольку они считаются взаимозаменяемыми.

Шведскую Archer считают самой быстрой гаубицей в мире. Автоматическая система зарядки пушки обеспечивает скорострельность оружия до 9 выстрелов в минуту. При острой необходимости самоходка может вести огонь в скорострельном режиме, производя шесть выстрелов за 30 секунд.

Тотальная цифровизация всех систем позволяет выйти на позицию, отстрелять серию снарядов и покинуть дислокацию еще до того, как первый из снарядов разорвется на позиции противника.

Ранее сообщалось, что Швеции хочет передать Украине восемь САУ Archer и десять танков типа Leopard 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО и союзники работают над скорейшим предоставлением Украине большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов.

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