'Парочка не разлей вода': в Украине ликвидировали двух 'мобиков' из РФ, которые хвастали совместными фото

В Украине ликвидированы Алексей Мелехов и Артем Чупров – два друга-оккупанта из Верхнетоемского района Архангельской области РФ. В сети они активно делились совместными фото, из-за чего их заподозрили в романтических связях.

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Как сообщают российские СМИ, 22-летний Мелехов из деревни Поперечка был ликвидирован 11 марта. 27-летний Чупров из деревни Часовенская – через несколько дней, 14 марта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Оба были призваны в рамках "частичной" мобилизации осенью 2022 года.

Мелехов окончил техникум по специальности мастера по ремонту авто, затем служил в армии и работал в "Авиалесоохране" в селе Верхняя Тойма. Весной 2022 года Алексей прошел обучение на курсах парашютистов-пожарных.

"В мае полетел в свою первую командировку в Курган, затем летом летал в республику Коми, принимал участие в тушении наших архангельских пожаров, а осенью отпуск и мобилизация", – пишут росСМИ.

Чупров после школы устроился на работу, а затем проходил службу по призыву в отдельной мотострелковой бригаде Северного флота на должности разведчика-санитара.

"В Украине ликвидирована парочка "не разлей вода" – два друга, а может быть и больше... Российские источники упоминают только дружбу и умалчивают то, что явно видно в альбоме Чупрова – это не одна фотография с обжимашками вместе с Мелеховым", – отметил сооснователь InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине ликвидировали оккупанта из Тувы, который жил в юрте, но при этом пытался "унизить" Барака Обаму, написав его фамилию на собачьей будке.

– СМИ идентифицировали еще более 20 тыс. "двухсотых" оккупантов. Треть из них – мобилизованные и "вагнеровцы".

– По данным Генштаба ВСУ, за сутки защитники Украины отбили более 55 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

– Потери РФ за сутки составили 670 оккупантов. Также уничтожены 6 артиллерийских систем и 10 ББМ врага.