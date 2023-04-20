ВСУ ликвидировали 670 оккупантов и уничтожили шесть артсистем врага: данные Генштаба

Защитники Украины в течение 19 апреля ликвидировали на фронте около 670 оккупантов из России. Благодаря действиям наших воинов, запас техники врага поредел еще на несколько единиц бронемашин, танков и артиллерийских систем.

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На 421-е сутки войны потери личного состава армии РФ уже достигают 184 420 военнослужащих – от простых "мобиков" до солдат с офицерскими погонами. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Кроме живой силы оккупационного войска, накануне украинские воины сожгли 18 единиц автотехники и автоцистерн (всего 5707), 10 боевых бронированных машин (7120), шесть артиллерийских систем (2825).

Также бойцы уничтожили еще два российских танка (всех 3667), две единицы спецтехники (332) и одну реактивную систему залпового огня (539).

В небе защитники сбили 10 вражеских беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня (всего 2386).

Среди другой обезвреженной с начала полномасштабного вторжения техники агрессора: 911 крылатых ракет, 308 самолетов, 293 вертолета, 285 средств ПВО, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 19 апреля защитники сбили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed на юге Украины. Этими БПЛА российские оккупанты атаковали Одесскую область.

На вечер среды Воздушные силы ВСУ сбили еще 21 вражеский "Шахед-136". На этот раз агрессор применил 26 дронов иранского производства.

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