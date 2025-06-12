Партизанское движение "АнтиСМЕРШ" сожгло автомобиль военной полиции РФ на Херсонщине. Видео

На временно оккупированной части Херсонской области участники партизанского движения "АнтиСМЕРШ" провели очередную акцию сопротивления. В тылу врага, вблизи поселка Каланчак, они сожгли автомобиль российской военной полиции.

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Об этом сообщили на странице движения. Отмечается, что уничтожение авто оккупантов произошло накануне так называемого "Дня России", который отмечается в Российской Федерации 12 июня.

"Возле поселка Каланчак, на временно оккупированной Херсонщине, спонтанно и эффектно сожгли машину военной полиции РФ. Увидев ее на украинской земле, мы сразу решили – надо сжечь! Этот автомобиль – наш подарок оккупантам к 12 июня, так называемому "Дню России"", – отметили партизаны.

На обнародованных видео видно, как транспортное средство охватывает огонь в темное время суток под украинские песни. В партизанском движении отметили, что будут продолжать подобные акции, поскольку "шастать по нашей земле, особенно ночью, опасно для здоровья захватчиков".

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны движения "Атеш" провели успешную операцию. В тылу врага они уничтожили автомобиль "УАЗ Патриот" с мобильной системой радиоэлектронной борьбы, который принадлежал операторам БПЛА 64-й мотострелковой бригады ВС РФ.

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