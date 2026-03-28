Партизаны 'АТЭШ' разведали ключевой танковый завод РФ: что выяснилось

Агенты партизанского движения "Атеш" разведали ключевой для оккупантов завод бронетехники на территории РФ. Объект под названием "Урал-ВагонЗавод" (УВЗ) находится в городе Нижний Тагил.

Ежегодно предприятие выпускает около 250 новых танков. Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар

"Агенты нашего движения провели разведку предприятия Урал-ВагонЗавод (УВЗ) в городе Нижний Тагил – одного из ключевых производителей бронетехники для армии РФ", – говорится в сообщении.

Что известно

На этом предприятии собирают танки Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М, боевые машины поддержки БМПТ "Терминатор" и термобарические системы ТОС-1А "Солнцепёк" – технику, которой оккупанты убивают украинцев.

С 2022 года завод работает круглосуточно, а гражданское производство сократили вдвое в пользу государственного оборонного заказа. Кроме изготовления новой техники, объемы ремонта и модернизации бронетехники выросли в 3,6 раза.

На территории завода зафиксирована повышенная активность: круглосуточное движение грузовиков и рост количества железнодорожных поездов с готовой техникой и комплектующими.

"Местные жители сообщают о круглосуточном шуме и резком увеличении военной охраны. Путинский режим превратил гражданское предприятие в полноценный военный объект – любой ценой пытаясь компенсировать колоссальные потери бронетехники на фронте", – отмечается в сообщении.

В то же время Силы обороны уже проинформированы о производственном процессе, логистических маршрутах и системе охраны завода.

В партизанском движении отметили, что "Атеш" собирает данные о графиках смен, маршрутах транспорта, расположении цехов и складов на объекте. Агенты убеждены, что удар по этому заводу неизбежен – и те, кто поможет сделать его точным, помогут и себе. Мы обеспечим безопасность источника".

Напомним, ранее партизаны на территории оккупированного Крыма обнаружили склады Черноморского флота РФ в Новороссийске. На объекте была замечена высокая активность, а периметр находился под охраной. Предположительно, российские захватчики обустроили этот участок как тыловой склад для хранения и рассредоточения материальных запасов.

Как писал OBOZ.UA, агенты "Атэш" разведали рембазу оккупантов под Джанкоем во временно оккупированном Крыму. Там они отметили активность врага: на базе накоплено несколько сотен единиц техники, к ней стянуты дополнительные средства ПВО и РЭБ.

