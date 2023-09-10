Партизаны на Херсонщине подорвали оккупантов, транспортировавших 'бюллетени' – ЦНС

Украинское подполье продолжает вносить "коррективы" в ход устроенных Кремлем псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. В Новой Каховке партизаны подорвали автомобиль, который использовался для перевозки "бюллетеней" и охраны избирательных участков.

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В результате удачной диверсии один российский оккупант был ликвидирован, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС рассказали об успешной диверсии против оккупационных "властей" во временно оккупированной Новой Каховке.

"Подполье подорвало автомобиль оккупантов, который использовался для передвижения, охраны "бюллетеней" и "избирательных участков" во время так называемых выборов, устроенных Кремлем на временно оккупированных территориях. В результате подрыва авто один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения", – рассказали в Центре.

Там также напомнили, что захватчики активно готовятся к проведению "мобилизации" местного населения на временно оккупированных территориях. В частности, в захваченных районах Запорожья и Херсонщины оккупанты уже создали сеть "военкоматов". Однако им не хватает данных о мужчинах призывного возраста, проживающих под оккупацией. И "выборы" оккупанты используют также для того, чтобы обновить информацию о мужском населении региона.

Также в ЦНС призвали жителей временно оккупированных территорий передавать информацию о местах скопления российских оккупантов через безопасный чат-бот.

Напомним, ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий напомнили, что за причастность к псевдовыборам на оккупированных территориях грозит 15 лет тюрьмы. В настоящее время данные о гражданах Украины, участвующих в подготовке и проведении фейкового "голосования" на оккупированных территориях нашего государства, тщательно фиксируются. И они будут отвечать за содеянное по закону.

Ответственность распространяется также на тех, кто принимал опосредованное участие в организации псевдовыборов, например, на директоров школ или главных врачей медучреждений, которые позволили обустроить "избирательные участки" в возглавляющих учреждениях.