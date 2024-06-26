Партизаны обнаружили базу войск РФ в Донецкой области: ее усиленно охраняют. Фото и видео

Украинское партизанское движение " Атеш " обнаружило хорошо охраняемую российскую военную базу в Донецкой области. Партизаны предполагают, что она используется захватчиками для хранения артиллерийских снарядов.

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База обустроена на заброшенной ферме недалеко от села Захаровка в Донецкой области. Ее точные координаты уже предоставлены украинским силам обороны, отметили в " Атеше ".

"Наш агент провел разведку и обнаружил размещение военной базы. В ходе наблюдения было зафиксировано несколько ключевых объектов, которые усиленно охраняются. Скорее всего, это места хранения артиллерийских снарядов", – рассказали партизаны и показали соответствующее видео.

К фото "Атеш" также предоставил координаты военной базы оккупантов – 47.1308800, 36.9868214.

Согласно картам Донецкой области, указанная база окупантов расположена сразу за границей кладбища Захаровки.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты "Атеш" провели разведку военного объекта страны-агрессора вСанкт-Петербурге. Внимание патриотов привлек штаб воинской части 26 934 Военно-космических сил.

Ранее движение "Атеш" провело диверсию в российском Ростове-на-Дону. Был уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющей Ростов с оккупированным украинским Мариуполем. По этой ветке враг перебрасывает живую силу и технику.

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