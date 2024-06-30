'Patriot не сможет бороться против КАБов!' Зеленский озвучил главную проблему с ПВО в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наибольшей проблемой для Украины сегодня являются удары управляемыми авиационными бомбами и ракетами. Однако Украина не может использовать ЗРК Patriot для борьбы с российскими КАБами, поскольку россияне выпускают значительно больше КАБов ежемесячно, чем Запад производит ракет к системам Patriot.

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Об этом президент рассказал в интервью Труде Рубин, колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer. Оккупанты используют КАБы для ударов по всей линии фронта на востоке.

"Если мы с вами возьмем стоимость и количество ракет Patriot и возьмем КАБы, то тысяч в месяц у нас никогда не будет. Я вам скажу честно, и сотни у нас не будет. Каждая такая ракета стоит около трех миллионов (долларов – Ред.). И здесь не только вопрос в деньгах. Вы знаете, что их просто столько не производят", – заявил президент.

По словам главы государства, ни одна система ПВО не способна эффективно бороться против управляемых авиабомб. Поэтому необходимо искать "дальнобойные решения" для ударов по аэродромам, где базируются российские самолеты, с которых оккупанты сбрасывают КАБы по территории Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только за текущую неделю российская террористическая армия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб. Под прицелом русских захватчиков остаются мирные обитатели и гражданская инфраструктура. Поэтому Украина нуждается в средствах для уничтожения вражеской авиации.

Также президент Украины, комментируя атаки оккупантов на гражданское население, пообещал новые решения для защиты людей.