Patriot сбил более сотни "Искандеров" и 40 "Кинжалов", большинство из которых летели на столицу: Игнат рассказал подробности

Уникальность зенитных ракетных комплексов Patriot, которые благодаря помощи партнеров есть на вооружении украинских Воздушных сил, в том, что они могут сбивать баллистические ракеты, запущенные войсками РФ. С начала вторжения России Patriot сбил более 100 ракет "Искандер-М", а также 40 "Кинжалов".

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Большинство из них враг направил именно на Киев. Об этом сказал в эфире Radio NV руководитель управления коммуникаций Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат. Он отметил, что безопасность столицы напрямую зависит от работы ЗРК Patriot.

Это единственный комплекс, который может сбивать аэробаллистические ракеты "Кинжал", которыми так хвастался российский диктатор Путин. Patriot защищает в Украине не только столицу, но и работает по другим направлениям, добавил военный.

Игнат также уточнил, что Patriot сделал то, что пока не делал ни один комплекс в мире. В частности, и потому, что никто в мире не применял так много и так широко эту систему, как Украина.

"Можно себе представить то количество и представить, что большинство этих ракет, сотни, летели именно по Киеву и последствия, если бы это ни было сделано, могли быть ужасными, поэтому Patriot защитил Украину, защитил столицу. Он тоже и на других направлениях работает. Я просто говорю именно о столице сейчас. И это комплекс единственный, который сбил тот же самый "Кинжал", которым так хвастался Путин", – объяснил Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2025 года президент Владимир Зеленский сказал, что страны-партнеры до сих пор не передали Украине все системы Patriot, предоставление которых они обещали в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне. Наша страна ведет разработку собственной техники противовоздушной обороны.

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