Наверное, глупо сейчас делать прогнозы, однако...Я не вижу ни одной причины хотеть перемирия или паузы в боевых действиях у РФ.

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Они практически нечувствительны к потерям. Понятно, что их техника горит и они гибнут тысячами, но для того, чтобы они потеряли 1% населения, мы должны убить больше миллиона человек. Будет для них проблемой потерять миллион? Не думаю.

С техникой похуже, но пока есть мясо, можно расконсервировать любой железный мусор и штурмовать на нем.

Я не паникую и не стараюсь никого испугать. Просто обращаю ваше внимание, что не стоит рассчитывать на паузу. Пауза возможна не на выгодных для нас условиях и она неизбежно закончится новой войной.

Мы имеем дело с безумным маньяком и не надо строить иллюзии по поводу возвращения к нему разума. В планировании всегда лучше исходить из пессимистического варианта развития событий. Так что надо готовиться к обороне и смотреть, где и как мы можем нанести им наибольшие потери в живой силе и технике, как и где перерубить логистику, какие склады и узлы сжечь и чем это сделать.

На нежный и удивительный запад я бы особо не полагался. Что можем делать сами - делать. Куда можем достать - доставать. Щадить нас они не будут, мы не намерены щадить их.

Второй путь тоже понятен - это капитуляция с фиксацией положения на земле. Без юридического признания оккупированных территорий. Это тоже отложенная война, но для нас любой вариант, кроме выжженной пустыни вместо РФ, это война в будущем. Без вариантов.

Оба пути плохи, но имеем то, что имеем. И они совсем не плохи, если подумать о прямом поражении и обрушении фронта.