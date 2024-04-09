Паузы в войне не будет: Андрей Коваленко спрогнозировал, как пройдет весенне-летнее наступление армии РФ. Видео

Российская оккупационная армия не планирует брать паузу в войне в Украине, а наоборот в течение лета, вероятно, будет активно наступать на передовой. Наиболее активные действия скорее всего враг будет проводить на востоке Украины.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. По его словам, также оккупационные войска, возможно, будут проводить отвлекающие действия на юге Украины.

"Если паузы не будет, а паузы не будет, то приоритетные направления для врага – Часов-Ярское направление, Краматорское направление, я бы даже его назвал Краматорско-Славянское, это также направление Покровское. Это главные сейчас направления, на которых враг планирует идти. Отвлекающие действия могут быть на юге", – сказал он.

В то же время враг активно запускает значительное количество информационных провокаций о возможности наступления с севера, однако в настоящее время эта возможность не просматривается.

Руководитель ЦПД отметил, что в России оживилась мобилизация, а также начался призыв – государство-агрессор набирает ресурс для майско-летнего наступления преимущественно на востоке Украины.

"Называлась цифра в 150 тысяч призывников. В то же время, мы владеем информацией, что чаще всего призывникам предлагаются контракты с Вооруженными силами Российской Федерации, и значительная часть призывников их подписывает. За счет этого они хотят набрать больше ресурса", – рассказал Коваленко.

Он добавил, что группировка российской армии для захвата маленькой по размерам Авдеевки насчитывала около 100 тысяч оккупантов, поэтому преувеличивать возможности врага не стоит.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Михаил Жирохов сказал, что украинские защитники получили боеприпасы и уже останавливают стратегическое наступление российской оккупационной армии. Впрочем, медленное, тактическое продвижение вражеских сил продолжается, оккупант зацепился на окраине Часового Яра.

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