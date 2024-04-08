ВСУ усилили, они уже могут остановить стратегический прорыв врага. Интервью с Жироховым

Силам обороны начали поступать боеприпасы. Большая часть направляется сразу на самые горячие направления – Авдеевское и Лиманское, чтобы сдержать врага.

Сейчас украинские защитники уже останавливают стратегическое наступление российской оккупационной армии. Впрочем, медленное, тактическое продвижение вражеских сил продолжается, оккупант зацепился на окраине Часового Яра.

О стабилизации фронта говорить рано, но положительная динамика есть. Что касается усиления украинской ПВО, то западные партнеры нашей страны, осознавая угрозы со стороны России уже для себя, могут отказать нам в поставке пусковых установок Patriot. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– Президент Зеленский по итогам очередного заседания Ставки заявил, что "удалось стабилизировать наши позиции". "В условиях дефицита снарядов и существенного замедления в поставках такие результаты действительно очень хорошие", – сказал он. Гарант также упомянул об отечественном оборонно-промышленном комплексе, успехах с реализацией ракетной программы и о производстве дронов. Считаете ли вы, что сегодня у нас действительно есть повод для оптимизма?

– Относительно стабилизации линии фронта я бы не был так уверен. Не так все радужно. Утром 5 апреля стало очевидно, что россияне смогли зацепиться за окрестности Часового Яра. Но, конечно, под Авдеевкой их наступление прекращено. Есть небольшие продвижения, но это просто определенные тактические успехи.

Что касается успехов нашего оборонного комплекса, то мы видим их каждую ночь, когда наши дроны атакуют вражеские объекты, и достаточно эффективно. И это влияет, по крайней мере, в психологическом плане. Это и атака на Елабугу, и атака на несколько аэродромов в приграничье РФ. Это все результат того, что много средств и много усилий было направлено на производство ударных дронов.

– Но здесь очень важна динамика. Ветеран США с позывным "Джеки", воюющий в Украине, заявил, что из-за дефицита боеприпасов Россия получила большое преимущество и возможность быть "альфа-хищником на поле боя". По его оценкам, этот дефицит меняет динамику войны в худшую для нас сторону. Соглашаетесь ли вы с тем, что вектор развития событий не в нашу пользу?

– Я с этим не согласен, потому что в последнее время снарядов у нас стало больше. Об этом говорят многие военные. Появилось больше снарядов к зенитным установкам Gepard, к САУ советского производства. Также появились, но в меньшем объеме 155-миллиметровые снаряды натовского образца. Конечно, это не что-то переломное, но это лучше, чем было зимой.

– Возможно, именно с этим связано то, что оккупанты пытались прорвать нашу оборону под Лиманом, Ореховым, за Бахмутом и на Новопавловском направлении, однако не смогли этого сделать?

– Совершенно очевидно, что количество поступающих на фронт снарядов отгружается прежде всего на Авдеевское и Лиманское направление, где благодаря этому удается сдерживать противника. Но важно понимать: речь идет о сдерживании от стратегического прорыва на 5-10 км. А продвижение по 200-700 м, к сожалению, есть каждый день.

– Можете ли вы определить вражеские ключевые точки приложения усилий? Вы уже упомянули о Часовом Яре. Как я понимаю, это очень важная локация. Какие еще локации наиболее важны на карте боевых действий?

– Это Бердичи на Авдеевском направлении, один из ключевых пунктов обороны украинской армии. Россияне пытаются взять их. Это Серебрянский лес. Там нельзя сказать о каких-то конкретных населенных пунктах, это просто лес. Можно говорить вообще о Лиманском направлении – Часов Яр, Лиман и т.д., где россияне пытаются наступать.

– О состоянии мобилизации в России. Считаете ли вы, что теракт в "Крокус Сити Холле" действительно оживил этот процесс, ведь россияне обвиняют Украину? Предполагаете ли вы, что желающих воевать против Украины в РФ стало больше?

– На основе мониторинга российских ресурсов я бы не стал утверждать, что количество добровольцев выросло в разы. В РФ стартовал призыв на срочную службу. А там они кнутом и пряником будут пытаться перевести их из разряда срочников в разряд контрактников.

– Следовательно, нельзя говорить, что оккупационная армия может внезапно увеличиться, скажем, вдвое?

– Нет, внезапно этого не бывает. Два месяца будет продолжаться призыв на срочную службу, потом потребуется время, по меньшей мере еще два месяца, чтобы призывники получили хотя бы базовую боевую подготовку. Их нельзя сразу бросать в бой, и россияне этого делать не будут.

– Последний вопрос – про ПВО и Patriot. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время празднования 75-летия НАТО сказал: "Я не хотел бы портить вечеринку по случаю дня рождения, но мое послание сегодня такое: Patriot". Действительно ли Patriot является панацеей от атак, которые наносит враг по нашей стране? Действительно ли союзники могут их предоставить?

– К сожалению, такие призывы господина Кулебы неоднократно озвучивались, но это так не работает. Что касается систем ПВО, то это оборонные системы. Они очень дорогие. Учитывая, что Европа находится в предвоенном состоянии, о чем многие говорят, никто не будет передавать Patriot Украине. Это ведь прежде всего о собственной безопасности.

Сегодня российские ракеты на них не летят, а завтра могут лететь. Поэтому ни одно политическое руководство, ни одна страна не пойдет на уменьшение собственной обороноспособности ради безопасности Украины.

Да, Patriot очень важны, они очень эффективны, но дополнительных пусковых установок в ближайшее время, к сожалению, не будет. Дополнительные ракеты могут быть, есть определенные договоренности Японии и Соединенных Штатов, но установок нам ожидать не стоит.