Десять лет назад Украина начала антитеррористическую операцию в ответ на вооруженную агрессию России. Страна-террорист провозгласила фейковые "республики" в ряде украинских областей и пыталась "включить" в свой состав этих регионы.

Однако десятки тысяч украинцев стали на защиту страны, дали отпор агрессору и продолжают уничтожать врага по сей день. В оперативном командовании "Север" опубликовали главные факты к годовщине начала АТО.

Кремлевские марионетки устраивали митинги в юго-восточных регионах Украины и даже провозгласили фейковые "республики" в Одессе и Харькове раньше, чем в Луганске. В целом диктатор Владимир Путин уже в 2014 году мечтал захватить 7 украинских областей.

Антитеррористическая операция была объявлена в ответ на захват украинских городов Славянск и Краматорск в Донецкой области. Штурм в Славянске возглавлял российский террорист Игорь Гиркин. Тогда он сам признал причастность РФ к развязыванию войны, отметив, что если бы оккупанты не перешли границу, то все закончилось бы так, как в Харькове и Одессе.

Несмотря на все отрицания Кремля, российская регулярная армия принимала участие в войне против Украины с 2014 года. По оценке США, в 2015 году на Донбассе находилось около 12 тыс. российских оккупантов.

Украина неоднократно пыталась наладить мирный диалог за счет дипломатии. Первая такая попытка состоялась в 2014 году, однако она закончилась десятками российских атак и гибелью украинских защитников. В течение последующих лет страна-террорист РФ срывала выполнение Минских соглашений и всячески пыталась переложить вину за срыв диалога на Украину.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к защитникам в десятую годовщину начала антитеррористической операции на востоке страны. Генерал-полковник подчеркнул, что объявление АТО стало реакцией на захват Славянска спецподразделением ФСБ РФ по приказу главы Кремля.

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