'Борьба продолжается!' Сырский обратился к защитникам Украины в 10-ю годовщину начала АТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к защитникам в десятую годовщину начала антитеррористической операции на востоке страны. Генерал-полковник подчеркнул, что объявление АТО стало реакцией на захват Славянска спецподразделением ФСБ РФ по приказу главы Кремля.

Сырский поблагодарил защитников, которые весной 2014 года стали в ряды подразделений Сил безопасности и обороны Украины. Обращение главкома опубликовано в Facebook.

По словам Сырского, он с честью исполнял обязанности начальника штаба Антитеррористической операции, заместителя руководителя Антитеррористической операции и руководителя Антитеррористической операции. Генерал выразил благодарность воинам, которые 10 лет назад встали на защиту страны от российских террористов и агрессоров, которые принесли на нашу землю страдания и смерть.

"В этот день мы должны вспомнить и помянуть всех украинских защитников и защитниц, положивших свою жизнь за свободу нашего государства в противостоянии российскому нашествию. Вечная слава и вечная память нашим героям! Борьба продолжается", – говорится в обращении Сырского.

Ранее Сырский заявил, что в последние дни обстановка на фронте на востоке Украины существенно обострилась. Оккупационные силы активизировали наступательные действия, неоднократные попытки атак происходят, в частности, на Лиманском, Бахмутском, Покровском направлениях.

Напомним, российские оккупанты, используя преимущество в воздухе, в ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытаются любой ценой выйти на административную границу Донецкой области. Особенно сложная ситуация на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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