РФ активизировалась на восточном фронте, ситуация существенно обострилась, – Сырский

В последние дни обстановка на фронте на востоке Украины существенно обострилась. Оккупационные силы активизировали наступательные действия, неоднократные попытки атак происходят, в частности, на Лиманском, Бахмутском, Покровском направлениях.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский утром 13 апреля сообщил о своей поездке на передовую. На своей странице в Facebook рассказал, что наградил воинов, а также провел совещания.

По словам генерал-полковника, значительная активизация противника произошла после проведения в России фейковых выборов президента.

На Лиманском и Бахмутском направлениях захватчики идут в атаки штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском – пытаются прорвать украинскую оборону, используя десятки танков и БМП.

"Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности", – объяснил Сырский.

Враг периодически добивается тактического успеха. Несмотря на значительные потери, россияне увеличивают усилия, применяя новые подразделения на бронетехнике.

"Поэтому первый день моей работы в районе операции посвящен именно этому направлению и принятию всех необходимых мер для стабилизации обстановки, повышения эффективности действий наших войск и нанесения максимальных потерь подразделениям противника", – сообщил главком.

На совещаниях говорилось о характере действий противника и противодействии ему. Приняты решения для усиления наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО. Также пополнены запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств, заявил Сырский.

"Снова встал вопрос достижения технического преимущества над противником в высокотехнологичных видах оружия. Только это предоставит нам возможность победить большего по численности врага и создать условия для перехвата стратегической инициативы", – подчеркнул он.

Второй серьезной проблемой генерал-полковник назвал качество подготовки защитников, прежде всего пехотинцев. "В первую очередь решение этой задачи возлагается на командование Сухопутных войск, которое в полном составе вернулось из района боевых действий", – заявил главнокомандующий.

"Результаты моей работы будут учтены в планах подготовки войск и органов управления", – добавил он.

Сырский отметил лучших воинов отличиями и ценными подарками. Пообщался с бойцами лично, обсудив ситуацию и пути решения проблемных вопросов.

"Мы осознаем реальный масштаб и степень угрозы со стороны противника и готовы к проведению адекватных и эффективных действий", – заверил генерал-полковник.

Как писал OBOZ.UA, в Украине 12 апреля произошло 97 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, самые активные боевые действия велись на Новопавловском и Бахмутском направлениях.

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