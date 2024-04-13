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ВСУ отбили более полусотни атак только на двух направлениях, уничтожены вражеские ПВО и станция РЭБ – Генштаб

Алексей Лютиков
War
3 минуты
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ВСУ отбили более полусотни атак только на двух направлениях, уничтожены вражеские ПВО и станция РЭБ – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступать на разных участках фронта в попытке улучшить свое тактическое положение и прорвать оборону украинских войск. За прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений.

Самые активные боевые действия происходили на Новопавловском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 13 апреля.

В течение суток путинские войска нанесли два ракетных и 91 авиационный удар, совершили 160 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под авиационными ударами были населенные пункты Сумы; Липцы, Волчанск, Купянск-Узловой, Петропавловка, Куриловка Харьковской области; Терны, Дружба, Нью-Йорк, Часов Яр, Калиновка, Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Константиновка, Екатериновка, Водяное, Урожайное, Времевка Донецкой области и Роботино и Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

ВСУ отбили более полусотни атак только на двух направлениях, уничтожены вражеские ПВО и станция РЭБ – Генштаб

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

ВСУ отбили более полусотни атак только на двух направлениях, уничтожены вражеские ПВО и станция РЭБ – Генштаб

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ отбили более полусотни атак только на двух направлениях, уничтожены вражеские ПВО и станция РЭБ – Генштаб

На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск.

ВСУ отбили более полусотни атак только на двух направлениях, уничтожены вражеские ПВО и станция РЭБ – Генштаб

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и станции РЭБ противника.

Напомним, украинские пограничники за одну ночь уничтожили два БТР-82А российских оккупационных войск. Враг понес потери на Донетчине благодаря работе бригады Гвардии наступления "Помста".

Ранее сообщалось, что Китай в разы увеличил поставки оборудования стране-агрессору России, которое она может использовать для продолжения войны против Украины. Речь идет про станки, микроэлектронику и другие технологии.

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