ВСУ отбили более полусотни атак только на двух направлениях, уничтожены вражеские ПВО и станция РЭБ – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступать на разных участках фронта в попытке улучшить свое тактическое положение и прорвать оборону украинских войск. За прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений.

Самые активные боевые действия происходили на Новопавловском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 13 апреля.

В течение суток путинские войска нанесли два ракетных и 91 авиационный удар, совершили 160 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под авиационными ударами были населенные пункты Сумы; Липцы, Волчанск, Купянск-Узловой, Петропавловка, Куриловка Харьковской области; Терны, Дружба, Нью-Йорк, Часов Яр, Калиновка, Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Константиновка, Екатериновка, Водяное, Урожайное, Времевка Донецкой области и Роботино и Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и станции РЭБ противника.

Напомним, украинские пограничники за одну ночь уничтожили два БТР-82А российских оккупационных войск. Враг понес потери на Донетчине благодаря работе бригады Гвардии наступления "Помста".

Ранее сообщалось, что Китай в разы увеличил поставки оборудования стране-агрессору России, которое она может использовать для продолжения войны против Украины. Речь идет про станки, микроэлектронику и другие технологии.

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