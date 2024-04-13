Работали дроны: украинские пограничники за ночь уничтожили два БТР оккупантов. Видео

Украинские пограничники за одну ночь уничтожили два БТР-82А российских оккупационных войск. Враг понес потери на Донетчине благодаря работе бригады Гвардии наступления "Помста".

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Первый российский бронетранспортер ночью подорвался на мине, которую бойцы ГПСУ заранее дистанционно установили дроном.

Утром уже обездвиженную технику добили еще несколькими ударами, на этот раз – FPV-дронов.

Второй БТР россиян был уничтожен несколькими точными сбросами с бомбера "Вампир".

С помощью БПЛА по машинам оккупантов отработала вторая пограничная комендатура быстрого реагирования "Феникс" бригады наступления "Помста".

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных сделок продолжают атаковать бронетехнику и личный состав врага. За сутки бойцы 8-го отдельного полка уничтожили два танка, машины и личный состав россиян.

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