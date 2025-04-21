"Пехота противника минус, укрытия превращены в облака пыли": подразделение Apachi показало, как уничтожает захватчиков. Видео

Украинские воины продолжают эффективно работать на передовой, нанося прицельные удары по врагу. В результате операции подразделения БпАК Apachi укрытия оккупантов буквально исчезают в облаках пыли, а российская пехота несет существенные потери.

Видео дня

В Telegram-канале Apachi обнародовали видео уничтожения вражеской пехоты и их укрытий. На кадрах зафиксирована точная и слаженная работа украинских бойцов разведывательно-ударного подразделения, методически уничтожающих силы противника.

По словам самих военных, все происходит "четко, быстро", а у российских захватчиков просто нет шансов.

"Подразделение Apachi продолжает работать на результат — пехота противника минус, укрытия превращены в облака пыли. Четко, быстро, без шансов", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожской области российский военный, убегая на мотоцикле от FPV-дрона спецподразделения ГУР, потерпел полную неудачу. "Фронтовое ралли на выживание" закончилось для оккупанта уничтожением.

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