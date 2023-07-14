Пентагон подтвердил, что кассетные боеприпасы уже в Украине: в ВСУ рассказали, как они повлияют на ситуацию на фронте
Украина уже получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов Америки. Они "однозначно изменят ситуацию" на фронте.
Доставку вооружения подтвердил директор Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс на брифинге 13 июля, сообщает AP. В то же время он отказался предоставить какие-либо другие детали.
"По состоянию на данный момент кассетные боеприпасы действительно были доставлены в Украину", – сказал Смит, не уточнив, были ли они уже применены на бою.
Со своей стороны спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире "Радио Свобода" рассказал, как указанные боеприпасы изменят ситуацию на поле боя. По его мнению, они еще больше демотивируют оккупантов и кардинально сыграют в пользу Сил обороны.
Шершень подчеркнул, ссылаясь на заявление командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, что кассетные боеприпасы будут использоваться исключительно в правовом поле, только для деоккупации украинских территорий. Это оружие украинские военные не будут использовать на территории России, в городах или на густонаселенных территориях.
"Кассетные боеприпасы будут использоваться только на тех участках, где сосредоточены российские военные, для прорыва обороны противника", – подчеркнул Шершень.
"Противник тоже понимает, что с получением этого боеприпаса у нас будет преимущество. Противник отдаст тот участок местности, где есть возможность это использовать", – ранее отметил Тарнавский.
По словам командующего, Силы обороны еще не использовали их на поле боя. Высшее руководство примет решение об "участках территории, где его можно использовать".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами 7 июля. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно эффективнее уничтожать вражескую пехоту и технику;
– в Китае негативно отреагировали на решение США по передаче Украине кассетных боеприпасов. Там заявили, что "нельзя подливать масла в огонь", назвали поставки такого вооружения безответственными и добавили, что это может повлечь за собой "гуманитарные проблемы".
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