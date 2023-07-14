Пентагон подтвердил, что кассетные боеприпасы уже в Украине: в ВСУ рассказали, как они повлияют на ситуацию на фронте

Украина уже получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов Америки. Они "однозначно изменят ситуацию" на фронте.

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Доставку вооружения подтвердил директор Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс на брифинге 13 июля, сообщает AP. В то же время он отказался предоставить какие-либо другие детали.

"По состоянию на данный момент кассетные боеприпасы действительно были доставлены в Украину", – сказал Смит, не уточнив, были ли они уже применены на бою.

Со своей стороны спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире "Радио Свобода" рассказал, как указанные боеприпасы изменят ситуацию на поле боя. По его мнению, они еще больше демотивируют оккупантов и кардинально сыграют в пользу Сил обороны.

Шершень подчеркнул, ссылаясь на заявление командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, что кассетные боеприпасы будут использоваться исключительно в правовом поле, только для деоккупации украинских территорий. Это оружие украинские военные не будут использовать на территории России, в городах или на густонаселенных территориях.

"Кассетные боеприпасы будут использоваться только на тех участках, где сосредоточены российские военные, для прорыва обороны противника", – подчеркнул Шершень.

"Противник тоже понимает, что с получением этого боеприпаса у нас будет преимущество. Противник отдаст тот участок местности, где есть возможность это использовать", – ранее отметил Тарнавский.

По словам командующего, Силы обороны еще не использовали их на поле боя. Высшее руководство примет решение об "участках территории, где его можно использовать".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами 7 июля. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно эффективнее уничтожать вражескую пехоту и технику;

– в Китае негативно отреагировали на решение США по передаче Украине кассетных боеприпасов. Там заявили, что "нельзя подливать масла в огонь", назвали поставки такого вооружения безответственными и добавили, что это может повлечь за собой "гуманитарные проблемы".

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