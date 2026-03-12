Пентагон рассматривает для приобретения дронов украинского разработчика F-Drones – NYT

Компания Ukrainian Defense Drones Tech Corporation была отобрана для участия в конкурсе на получение контрактов в рамках программы Пентагона Drone Dominance Program, по которой США планируют закупить тысячи недорогих ударных беспилотников. Об этом говорится в статье The New York Times "Украина достигла важной вехи: производство дронов без китайских компонентов".

Как отмечают в The New York Times, Ukrainian Defense Drones Tech Corporation представляла в конкурсе дрон украинского производства от бренда F-Drones.

По данным издания, F-Drones производит ударные квадрокоптеры типа FPV, "именно такие дроны использовались чаще других беспилотников для уничтожения российской тяжелой техники. Утверждается, что F-Drones производит большинство компонентов самостоятельно, а остальные поставляют преимущественно европейские компании.

"Компания начала производство дронов в 2023 году. Сначала все ее компоненты были китайского происхождения. Однако уже в течение года компании удалось локализовать производство карбоновых рам и антенн. К 2025 году она расширила производство и начала изготовлять полетные контроллеры, регуляторы скорости, радиомодемы и системы видеопередачи. Потом компания получила доступ к технологиям производства камер, которые планирует производить в Европе. Сейчас камеры закупаются у другой украинской компании, которая импортирует комплектующие из Европы", – говорится в материале.

По данным источников нашей редакции в украинской defense tech индустрии, F-Drones – один из крупнейших украинских производителей FPV-дронов. Компания известна своими БпЛА F7, F10 и перехватчиками шахедов – LITAVR. Именно квадрокоптер F10, по информации редакции, планируется к поставкам армии США.

По итогам 2025 года, дрон F7 признали самым результативным средством поражения на фронте. Об этом свидетельствуют данные государственной программы "Армия дронов. Бонус". В частности, этот БпЛА от F-Drones занял первое место в рейтинге по количеству поражений тяжелой техники, а также признан одним из лучших средств в категории "больше всего поражений легкой техники", "больше всего поражений личного состава противника", "больше всего поражений FPV", "самое результативное средство в войне дронов".

Ранее сообщалось, что по итогам конкурса Drone Dominance Program в список 11 компаний, отобранных для дальнейших заказов для армии США, вошла украинская компания UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp).