Пентагон заказал ракеты AMRAAM на $1,1 млрд: часть пойдет для Украины

В министерстве обороны США сообщили, что заключили контракт с корпорацией Raytheon Technologies на производство ракет класса "воздух – воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM. Сумма контракта составляет более миллиарда долларов.

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Об этом говорится на сайте Пентагона. Он предусматривает производство ракет, телеметрические системы и запасные части для них, а также инвестиции в поддержку производства.

Как отмечается, работы будут выполняться в Тусоне, штат Аризона. Ожидается, что они будут завершены к 31 января 2027 года. Также в оборонном ведомстве США отметили, что часть этих ракет получит Украина.

"Этот контракт включает несекретные поставки военного оборудования в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Корею, Испанию, Швейцарию, Украину и Великобританию, на долю которых приходится примерно 39% стоимости контракта", – говорится в сообщении Пентагона.

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух—воздух" средней дальности. Она предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости.

На вооружения ВВС США эти ракеты были приняты в 1991 году, а разработаны они компанией Raytheon Technologies. Кроме Штатов, есть на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО. Является основным вооружением истребителей американского производства F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Сейчас Raytheon производит последнюю серийную версию ракеты – AIM-120D. Ее максимальная дальность поражения цели около 180 км. AIM-120 также используется в качестве зенитной ракеты ЗРК NASAMS. В такой конфигурации она способна поражать воздушные цели на расстоянии до 40 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные вертолеты оснастят самой современной немецкой бортовой системой защиты AMPS. Она включает в себя 16 сенсорных технологий обнаружения и самозащиты и обезопасит экипажи от широкого спектра угроз, включая ракеты.