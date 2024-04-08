Перебросили "Панцирь С1": в российской Туле пытаются защитить нефтехранилище от атак дронов – "Атеш"

В городе Тула (Россия) войска страны-агрессора притянули к местному нефтехранилищу комплекс ЗРПК "Панцирь С1". Таким образом противник пытается защитить объект от украинских атак.

Об усилении противовоздушной обороны на территории РФ сообщили партизаны "Атеш". Telegram-канал движения сопротивления в понедельник, 8 апреля, отметил: их агенты продолжают исследовать объекты хранения и переработки нефти, которыми пользуются оккупанты.

Партизанам удалось выяснить, что после недавней атаки украинских беспилотников на Тулу (в начале марта) в город для прикрытия промышленной инфраструктуры был переброшен один комплекс "Панцирь С1".

Нефтехранилище в Туле россияне пытаются оперативно опустошить, так как комплексов ПВО недостаточно для полноценной защиты всех критически важных объектов.

"Российская власть не может в полной мере защитить большие города. Пришло время сменить власть, и ты можешь внести в это свою лепту. Наши координаторы всегда на связи", – отметили участники "Атеш". Связаться с ними можно через Telegram.

Как писал OBOZ.UA:

– В оккупированном селе Новоалексеевка, пригороде Геническа Херсонской области, кадыровцы обустроились в местной автошколе. Партизаны заметили там 13 оккупантов, периодически к пункту базирования подвозят продукты.

– Ранее агенты "Атеш" выявили на аэродроме в Джанкое (Крым) незамаскированные системы ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!