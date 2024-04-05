В оккупированном Геническе кадыровцы разместились в автошколе: в 'Атеш' сделали предупреждение захватчикам

В оккупированном селе Новоалексеевка, пригороде Геническа Херсонской области, кадыровцы обустроились в местной автошколе. В частности, там зафиксировано 13 оккупантов, периодически к пункту базирования подвозят продукты.

Об этом 5 апреля сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". В Telegram-канале движения также было опубликовано фото автошколы по улице Дружбы Народов в Новоалексеевке, где разместились кадыровцы.

В кадр попал "спринтер" оккупантов с символом "Z".

"Мы продолжаем отслеживать перемещения оккупантов в Херсонской области. Наши агенты выявили, что в открывшейся автошколеГенического района разместились кадыровци. В ходе наблюдения зафиксировано 13 человек личного состава, а также замечена периодическая поставка продуктов", – говорится в сообщении "Атеш".

Партизаны также назвали координаты места дислокации кадыровцев: 46.22730, 34.64331, и сделали предостережение всем захватчикам:

"АТЕШ" настоятельно рекомендует военнослужащим ВС РФ и другим сторонникам путинского режима покидать территорию Украины, а всем небезразличным – присоединяться к нам и противостоять беззаконию рашистов. Напоминаем, что нашей целью являются только российские военный объекты и военнослужащие".

Желающие могут связаться координатором "Атеш" для получения дальнейших инструкций, добавили в движении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" выявили на аэродроме в Джанкое незамаскированные системы ПВО. Направленный на объект командир боевого расчета неоднократно просил маскировочные сетки, но его обращения остались без ответа.

Кроме того, партизаны зафиксировали в Крыму прибытие военной техники на железнодорожную станцию Остряково в Гвардейском Симферопольского района. Ее разместили на территории воинской части, окруженной жилой застройкой.

Также было установлено, что РФ перебросила на украинский полуостров новые оперативные группы ФСБ. Увеличение численности вражеских спецслужб также было зафиксировано в Джанкое.

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