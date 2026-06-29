Передавали сигнал на большие расстояния: Игнат объяснил, как отключение ретрансляторов в Беларуси повлияло на российские атаки

Отключение ретрансляторов в Беларуси существенно ограничило возможности российских войск по управлению ударными беспилотниками в режиме реального времени. В то же время это не означает изменения тактики РФ, ведь оккупанты продолжают сочетать атаки с использованием дронов и ракет различных типов.

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Об этом заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Подробности обнародовало агентство "Укринформ".

Ретрансляционные башни, расположенные вдоль украинско-белорусской границы, обеспечивали передачу сигнала на большие расстояния между оператором и беспилотником.

"Отключение ретрансляторов действительно ослабляет возможности противника по управлению беспилотниками в режиме реального времени в регионах, где находятся башни", — подчеркнул Юрий Игнат.

Благодаря таким ретрансляторам операторы могли поддерживать стабильную связь с дроном, а современные беспилотники также способны выполнять роль ретрансляторов друг для друга, образуя своеобразную сеть.

Если дрон летит только по заранее заложенным координатам, он не может изменить маршрут или скорректировать цель. Зато наличие видеосвязи и управления в режиме реального времени позволяет оператору изменять координаты удара даже по движущимся объектам.

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В то же время представитель Воздушных сил подчеркнул, что меньшее количество дронов, задействованных Россией во время атаки в ночь на 28 июня, не свидетельствует об изменении тактики противника. Тогда оккупанты также применили баллистические ракеты "Искандер" и противокорабельные ракеты "Циркон" и "Оникс", большинство из которых украинская противовоздушная оборона успешно перехватила.

Отдельно Игнат подчеркнул, что Украина по-прежнему нуждается в дополнительных ракетах для систем Patriot.

"Мы открыто говорим о существующем дефиците зенитных управляемых ракет для систем Patriot, которые в настоящее время являются основным средством перехвата баллистических целей. Необходимо обеспечить защиту всех городов и критически важных объектов, чтобы лишить противника его главного козыря – баллистических ракет. Именно поэтому увеличение производства таких ракет, в том числе в сотрудничестве с западными партнерами, позволит существенно усилить украинскую систему противовоздушной обороны", — заявил пресс-секретарь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в случае наступления российских войск с территории Беларуси ответ Украины будет мгновенным. Ведь уже в первые часы боевых действий под удар могут попасть объекты критической инфраструктуры, от которых зависит функционирование белорусской власти.

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