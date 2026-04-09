'Передали вагоны военным': Россия цинично оправдала удары по украинской железной дороге

Прокремлевская пропаганда врет о том, что гражданские поезда УЗ якобы используются Силами обороны Украины. Такими заявлениями агрессор пытается оправдать обстрелы невоенных целей.

На это обратил внимание Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Эксперты изучили сообщения, которые продвигает Россия, и обнаружили очередную циничную манипуляцию.

Как в РФ объясняют систематические удары по железнодорожной инфраструктуре

Пропагандисты заявляют, что украинские железнодорожники передали часть гражданского подвижного состава военным. Мол, именно поэтому отменен ряд рейсов в Харьковской и Полтавской областях

"Никаких доказательств в подтверждение этих заявлений не приводится. Также игнорируется тот факт, что именно российские обстрелы становятся причиной изменения расписания поездов или отмены отдельных рейсов", – отметили в ЦПД.

Фейковые новости россияне распространяют, чтобы оправдать свои атаки по вокзалам, поездам и другим железнодорожным объектам в Украине.

"Через вымышленные обвинения Кремль пытается легитимизировать атаки на гражданскую инфраструктуру.

На самом деле удары по железнодорожной инфраструктуре осуществляются войсками государства-агрессора для террора против мирного населения и не имеют никакого военного оправдания", – отметили в Центре противодействия дезинформации.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– РФ постоянно корректирует цели для обстрелов в Украине и теперь своей новой мишенью выбрала пассажирские поезда и ж/д инфраструктуру. Это стало особенно заметно весной, когда количество атак врага по железной дороге существенно возросло.

– Правила безопасности для пассажиров "Укрзалізниці" усилены – введена обязательная эвакуация в случае угрозы обстрела.

