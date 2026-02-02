Переехали в Днепр, чтобы спастись от обстрелов: от российского дрона погибли супруги вместе со своими кошками и собаками

1 февраля российский дрон попал в частный дом на околице Днепра. Под завалами погибли супруги Наталья и Руслан Кисловы. Они были переселенцами из Покровского района Днепропетровщины. Вместе с ними погибли кошки и собаки, за которыми ухаживала Наталья.

От дома остались три стены

В ночь на 1 февраля россияне вновь обстреливали Днепр. Один из вражеских дронов прилетел прямо в частный дом, где жили супруги Наталья и Руслан Кисловы. Они погибли под завалами. От самого дома осталось всего три стены.

"У Натальи 30 декабря был день рождения, ей исполнился 51 год. Она была очень веселая, с такими ямочками на щеках, как начнет смеяться, так заразительно", – рассказывает OBOZ.UA ее сестра Виктория Карманова.

Супруги переехали в Днепр в сентябре, поскольку их Покровское Синельниковского района часто обстреливали. Сняли дом на окраине города. Частный дом был необходим для домашних любимцев, которыми занималась Наталья – кошки и собаки. Она не бросила их дома, всех забрала с собой.

Однако аренда была всего на полгода, а платить за следующие месяцы у семьи уже не было возможности.

"Они хотели после окончания срока аренды возвращаться домой. Хотя мы их уговаривали не делать этого, там сильно обстреливают. Однако сестра говорила, что люди потихоньку возвращаются, поскольку средств на оплату жилья на безопасной территории уже нет. Как-то живут и мы, мол, проживем", – вспоминает Виктория.

Остался сын и внуки

В последнее время Наталья занималась домашним хозяйством. Она очень вкусно готовила, могла сделать и мясо, и рыбу, пекла пироги. Гостей принимали так, что пока не накормят досыта, не отпустят.

А еще ранее она занималась рыбой. Ее отец имел небольшой бизнес на разведении рыбы, Наталья тоже в этом участвовала.

Руслан работал на "Новой почте" водителем грузовой машины. Развозил почту по опасным направлениям, например, в Краматорск. Но как-то судьба его берегла.

Для Натальи это второй брак. Сначала они просто жили вместе, а несколько лет назад расписались. У Натальи взрослый сын от первого брака Игорь. Руслана он называл папой. Также у Натальи двое внуков – мальчик и девочка, еще маленькие.

Сейчас Игорь занимается оформлением всех документов, поскольку все сгорело в разрушенном доме.