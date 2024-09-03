Перехватчик беспилотных самолетов STING Sky Hunter тестируют через две недели после начала разработки, — Юрий Голик

Беспилотник STING Sky Hunter, разработанный украинской командой для перехвата российских разведсамолетов, уже проходит первые тесты на полигоне. Работа над ним началась по просьбе зенитчиков 93 бригады "Холодный Яр", которые сталкивались с высокими потерями дронов из-за собственных РЭБ. Предприниматель и волонтер Юрий Голик, чья команда создала Sky Hunter, сообщил об успешном завершении первых испытаний этого перспективного беспилотника.

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Дрон-перехватчик – новый для производителей тип беспилотников. Ранее они создали девять моделей, семь из которых уже способны к полету, а некоторые месяцы уничтожают вражескую технику на фронте. Инженеры сомневались, потянут ли разработку еще и десятого дрона, но профессионализм военных и важность их запроса развеяла сомнения.

"Бойцы говорили, что, несмотря на свою результативность в перехватах самолетов противника, у них большие потери FPV от работы собственных систем РЭБ. И зная, как частично или полностью решить проблему, мы не могли не подключиться", — сказал Юрий Голик.

Так что ключевое в новой модели – именно ее способность обходить радиоэлектронные ловушки, как враждебные, так и собственные. Эта черта есть у всех разработок команды Юрия Голика из линейки STING и имеет документальное подтверждение после государственных испытаний. В качестве "бонуса" Sky Hunter получил дополнительные 8 минут пребывания в воздухе за счет более мощных аккумуляторов. Эти батареи вместе с частицами алюминиевой рамы после взрыва могут дополнительно навредить вражескому самолету-разведчику.

"В течение двух недель мы выкраивали время в своем плотном графике, и вот перехватчик уже летает. Теперь ждем в гости зенитчиков 93 бригады, чтобы ознакомить их с тонкостями работы на этих аппаратах и передать первую собранную партию на тестирование в боевых условиях. После этих тестов такие аппараты поедут и в другие бригады", — сообщил о дальнейшей судьбе STING Sky Hunter предприниматель.