Перекапывают и минируют: оккупанты уничтожают степные курганы на Херсонщине

Российские оккупанты уничтожают древние курганы в степях Херсонщины. Они перекапывают насыпи, минируют их и территорию вокруг.

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Такие действия российских варваров являются преступлением, Россия должна за него ответить. Такое заявление сделал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии НАН Украины Александр Симоненко в эфире "Общественное. Студия".

Ученый рассказал, что в Херсонской области насчитывается около 10 тысяч курганов.

"Это – визитка Херсонщины, нашего юга. Древнейшие курганы были возведены аж в IV тысячелетии до новой эры. То есть это если не более древние, то по крайней мере ровесники пирамид египетских. И кочевников хоронили в курганах на протяжении тысячелетия. Последнее по времени захоронения – это средневековье, ХІІ-XIII-XIV век. Итак, это просто бесценные достопримечательности нашей истории. И сейчас они, к сожалению, страдают просто катастрофически", — сказал Симоненко.

Впрочем, "освободителям" на эти тысячелетние памятники Украины плевать: роя окопы, они уничтожают древние захоронения, а также, предположил историк, вывозят все, что находят в курганах.

"Курганы – не пустые. Это могилы и они возводились некоторые одновременно, а некоторые – тысячелетиями. Они досыпались. Уже в готовую насыпь хоронили еще людей и снова досыпали. И таким образом они росли. Например, под Старосельем Великоалександровского района 10-12 метровые насыпки стоят", – рассказал Симоненко.

Он добавил, что наиболее интересны курганы как раз на вершине насыпи. Потому что самое старое захоронение, глубоко внизу, — без золота.

"А материальные ценности, к сожалению, в верхних отделах насыпи. Безусловно, мы не знаем, что они там вырыли, но это просто катастрофа. За это преступление должны быть наказаны все ответственные", — подчеркнул ученый.

Он добавил, что все происходящее с историческими достопримечательностями на временно оккупированной территории Херсонщины мониторит ОО "Амадока": сообщество ученых, которые объединились в общественную организацию для сохранения, исследования и популяризации культурного наследия Украины.

"Мы все мониторим, сотрудничаем и с прокуратурой, и со следственными органами. Все это фиксируется. Мы фиксируем научные потери. Прокуратура, следственные органы фиксируют нарушение закона. Все это записано, и никто от этого не уйдет", — рассказал Симоненко.

Напомним, ранее стали известны имена оккупантов, причастных к разграблению музеев Херсона. Один российский офицер Черноморского флота и трое назначенных Москвой "крымских чиновников" организовали похищение из этого украинского города перед бегством российских войск осенью 2022 года более 33 тысяч исторических артефактов и произведений искусства.

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