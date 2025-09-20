"Перекрыли краны": дроны СБУ остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций в РФ

Украинские беспилотники в ночь на 20 сентября поразили ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Куйбышев – Тихорецк", задействованных в экспорте нефти через порт Новороссийск (РФ). Операцию провели Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ.

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. Собеседники заявили, что атака украинских дальнобойных БПЛА остановила работу станций и перекачку нефти.

Какие объекты познакомились с "бавовной":

– станция "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградская область России);

– станция "Совхозная-2" (н.п. Прогресс, Самарская область);

– линейно-производственная диспетчерская станция "Самара" (н.п. Просвет, Самарская область).

"СБУ продолжает свою успешную работу по внедрению дроновых санкций против российских НПЗ и нефтеперекачивающих станций. Именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, которые питают войну против Украины", – отметил источник нашего издания.

Он намекнул, что на территории противника будут происходить новые взрывы. "Работа над перекрытием этих денежных потоков будет продолжаться и в дальнейшем", – отметил собеседник.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Генеральном штабе заявили о поражении стратегических объектов агрессора. Подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны под общим руководством ГШ ВСУ в ночь на 20 сентября нанесли удары по Саратовскому и Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающим заводам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!