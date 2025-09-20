В Генштабе подтвердили атаку на Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ. Фото и видео

В Генеральном штабе ВСУ заявили о поражении стратегических объектов российского агрессора. Подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны под общим руководством Генштаба в ночь на 20 сентября нанесли удары по Саратовскому и Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающим заводам.

В результате поражения на объектах зафиксированы взрывы и возгорание. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Атаки по НПЗ в РФ продолжаются

По информации Генштаба, атакованный Саратовский НПЗ обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в России (свыше 7 млн ​​тонн нефти ежегодно). В районе предприятия подтверждены взрывы и масштабный пожар. Окончательные результаты поражения уточняются.

Также 20 сентября подразделения Сил беспилотных систем поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Это предприятие обеспечивает переработку более 8,8 млн тонн нефти в год. В Новокуйбышевске в результате поражения на объекте зафиксированы взрывы и возгорание, детали атаки уточняются.

Кроме того, подразделениями Сил специальных операций Вооруженных сил Украины нанесено огненное поражение по объекту магистральной транспортной инфраструктуры – линейно-производственно-диспетчерской станции "Самара" в населенном пункте Просвет Самарской области. ЛПДС "Самара" – производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосерной нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals (до 50% от общего объема экспорта России).

"Силы обороны Украины системно реализуют меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала государства-агрессора. В частности, это подрыв логистических возможностей России в секторе нефтепереработки и нарушение систем обеспечения вооруженных сил России горюче-смазочными материалами", – заявили в Генштабе.

Что известно о НПЗ

Новокуйбышевский НПЗ входит в состав "Самарской группы НПЗ" компании "Роснефть" с 2007 года. Проектная мощность по переработке нефти – от 7,9 до 8,8 млн тонн в год. Является самым мощным предприятием среди заводов самарской группы "Роснефти".

Контрольный пакет акций Саратовского НПЗ (более 81%) принадлежит компании "Роснефть". Мощность завода составляет 6,75 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть марки Urals, а также нефть из Саратовского, Сорочинского, Оренбургского и Зайкинского месторождений. Завод производит более 20 видов нефтепродуктов. Среди основных – неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут, битумы, вакуумный газойль и техническая сера.

Что предшествовало

Силы беспилотных систем совместно с другими составляющими Сил обороны Украины продолжают наносить удары по нефтепромышленной инфраструктуре врага. В течение всего августа и до начала сентября на территории России Силы беспилотных систем совместно с другими структурами атаковали несколько десятков нефтеперерабатывающих заводов и других объектов, связанных с энергетическим сектором.. Некоторые объекты в течение месяца были атакованы повторно.

Как ранее писал OBOZ.UA, в течение лета 2025 года Силы специальных операций ВС Украины поразили более 80 важных объектов на вражеской территории (не считая командно-наблюдательных пунктов, пунктов управления и баз хранения техники и боеприпасов) и еще семь нефтеперерабатывающих заводов РФ. Всего были нанесены сотни дальнобойных ударов по тылам государства-агрессора.

