Перелом в войне и путь к победе Украины: эксперт назвал главный признак

Главным признаком перелома в войне с Россией станет выход украинской армии на административные границы оккупированного Крыма и освобождение Херсонской и Запорожской областей. Это событие станет роковым для оккупационной армии.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов. Однако, по его оценкам, в ближайшее время оккупант не может не наступать.

"Очевидно, что в ближайшее время будет продолжаться российское наступление. Потому что собирать 500 тысяч мобилизованных и держать их без войны – это очень дорого даже для такой достаточно мощной в финансовом плане страны, как Россия", – пояснил эксперт.

Он добавил, что и украинская армия готовится к мощному контрнаступлению. "Но о том, будет ли это конкретный перелом, после которого война пойдет на убыль, до какого-то логического окончания, до нашей победы я бы сейчас не стал говорить, потому что это гадание на кофейной гуще", – заметил Жирохов.

Отвечая на вопрос, какие признаки наверняка будут указывать на то, что перелом в войне действительно произошел, он заявил: "Освобождение территорий, выход, по меньшей мере, на административные границы Крыма". Эксперт уточнил, что речь идет об освобождении Запорожской и Херсонской областей.

"Выход на админграницы оккупированного Крыма для россиян будет роковым, потому что дальше будет уже совсем другая расстановка сил", – подчеркнул он.

Полную версию интервью с Михаилом Жироховым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, по информации военной разведки Великобритании, Россия испытывает нехватку ресурсов для продолжительной войны против Украины. Военно-промышленное производство РФ не может обеспечить оккупационную армию необходимым вооружением.