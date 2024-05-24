'Перемирие не станет концом игры': Макрон объяснил, какого мира нужно добиваться от Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон считает свою идею о перемирии в войне России в Украине на время Олимпиады в Париже хорошей дипломатической возможностью. Однако он не считает это "концом игры". Окончанием войны должен стать не временный, а постоянный мир.

Об этом глава Франции рассказал в интервью CNBC. Макрон отметил, что Путин не готов к миру.

А перемирие на время олимпиады, по мнению Макрона, поможет максимизировать уровень давления на Путина.

"Я думаю, что это очень хорошая возможность, во-первых, дипломатическая, именно для того, чтобы взаимодействовать с Китаем и другими и сказать: "Ладно, вы на стороне мира. Будьте с нами и помогите нам это сделать, и, во-вторых, максимизировать уровень давления на тех, кто решил начать войну", – объяснил свою идею Макрон.

"До этого времени Путин еженедельно заявлял, что он готов к миру", – уточнил Макрон.

В то же время президент Франции объяснил, что перемирие не является главной целью и не станет "концом игры".

"Перемирие не является для меня концом игры. Устойчивый мир – это конец игры", – отметил Макрон.

Он подчеркнул, что именно Путин является "тем, кто решил начать эту войну, и он не готов к миру".

Как сообщал OBOZ.UA:

Эммануэль Макрон подверг критике Путина за отказ от перемирия на время Олимпийских игр. По словам французского лидера, такая позиция российского диктатора свидетельствует о его неготовности к миру, хотя Путин неоднократно убеждал мир в противоположном.

В прошлом месяце Макрон предложил ввести режим прекращения огня в войнах между Украиной и РФ и Израилем и ХАМАС, а также в войне в Судане, в частности, во время Олимпийских игр, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Он пообещал со своей стороны приложить максимум усилий для достижения "олимпийского перемирия".

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны скептически высказался об идее перемирия во время Олимпиады. По его словам, это не работает с российским агрессором, к тому же враг может использовать режим тишины, чтобы на танках подъехать поближе и затем пойти в наступление. Зеленский также отметил, что в вопросе перемирия Путину доверять нельзя.

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